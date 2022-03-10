https://ria.ru/20220310/video-1777408649.html
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных объектов на Украине
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных объектов на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных объектов на Украине
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ударными вертолётами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине и бронированной техники. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:45
2022-03-10T09:45
2022-03-10T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ударными вертолётами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине и бронированной техники.В ролике демонстрируется, в частности, как вертолет Ми-28Н ведет огонь из 30-мм пушки по позициям украинских военных. Затем показан пуск неуправляемых реактивных снарядов.Далее в видео показана работа вертолетов Ка-52. Оснащённый управляемыми ракетами "Вихрь" Ка-52 выполняет взлет и уходит на цель. На видео с экрана оператора оружия демонстрируется запуск управляемой ракеты по технике противника.
https://ria.ru/20220226/chaes-1775301254.html
украина
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777410309_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_48ce823e854bcca25e387acf1c227c64.jpg
Удары боевых вертолетов Ми-28н и Ка-52 по укрепленным объектам на Украине
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ударными вертолётами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине.
2022-03-10T09:45
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PT1M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, ка-52 "аллигатор"
09:45 10.03.2022 (обновлено: 10:23 10.03.2022)
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных объектов на Украине
Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28Н и Ка-52 объектов на Украине