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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/video-1777408649.html
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных объектов на Украине
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных объектов на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных объектов на Украине
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ударными вертолётами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине и бронированной техники. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:45
2022-03-10T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ударными вертолётами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине и бронированной техники.В ролике демонстрируется, в частности, как вертолет Ми-28Н ведет огонь из 30-мм пушки по позициям украинских военных. Затем показан пуск неуправляемых реактивных снарядов.Далее в видео показана работа вертолетов Ка-52. Оснащённый управляемыми ракетами "Вихрь" Ка-52 выполняет взлет и уходит на цель. На видео с экрана оператора оружия демонстрируется запуск управляемой ракеты по технике противника.
https://ria.ru/20220226/chaes-1775301254.html
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Удары боевых вертолетов Ми-28н и Ка-52 по укрепленным объектам на Украине
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ударными вертолётами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, ка-52 "аллигатор"
09:45 10.03.2022 (обновлено: 10:23 10.03.2022)
 
Минобороны показало видео уничтожения укрепленных объектов на Украине

Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28Н и Ка-52 объектов на Украине

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ударными вертолётами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине и бронированной техники.
В ролике демонстрируется, в частности, как вертолет Ми-28Н ведет огонь из 30-мм пушки по позициям украинских военных. Затем показан пуск неуправляемых реактивных снарядов.
Далее в видео показана работа вертолетов Ка-52. Оснащённый управляемыми ракетами "Вихрь" Ка-52 выполняет взлет и уходит на цель. На видео с экрана оператора оружия демонстрируется запуск управляемой ракеты по технике противника.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаКа-52 "Аллигатор"
 
 
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