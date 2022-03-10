https://ria.ru/20220310/video-1777408649.html

Минобороны показало видео уничтожения укрепленных объектов на Украине

Минобороны показало видео уничтожения укрепленных объектов на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Минобороны показало видео уничтожения укрепленных объектов на Украине

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ударными вертолётами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине и бронированной техники. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:45

2022-03-10T09:45

2022-03-10T10:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ударными вертолётами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине и бронированной техники.В ролике демонстрируется, в частности, как вертолет Ми-28Н ведет огонь из 30-мм пушки по позициям украинских военных. Затем показан пуск неуправляемых реактивных снарядов.Далее в видео показана работа вертолетов Ка-52. Оснащённый управляемыми ракетами "Вихрь" Ка-52 выполняет взлет и уходит на цель. На видео с экрана оператора оружия демонстрируется запуск управляемой ракеты по технике противника.

https://ria.ru/20220226/chaes-1775301254.html

украина

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары боевых вертолетов Ми-28н и Ка-52 по укрепленным объектам на Украине Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения ударными вертолётами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине. 2022-03-10T09:45 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, ка-52 "аллигатор"