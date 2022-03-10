https://ria.ru/20220310/verkhnevolzhe-1777537758.html

В Верхневолжье обсудили подготовку к пожароопасному периоду

В Верхневолжье обсудили подготовку к пожароопасному периоду - РИА Новости, 10.03.2022

В Верхневолжье обсудили подготовку к пожароопасному периоду

В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут порядка 2 тысяч сотрудников различных ведомств и более 1 тысячи единиц техники, сообщает РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:34

2022-03-10T18:34

2022-03-10T18:34

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ. 10 мар – РИА Новости. В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут порядка 2 тысяч сотрудников различных ведомств и более 1 тысячи единиц техники, сообщает пресс-служба регионального правительства.Подготовку к пожароопасному периоду на территории Тверской области обсудили в четверг на заседании правительства области."С 2018 года обеспечение охраны лесов, торфяных месторождений объектов экономики и населённых пунктов Тверской области в пожароопасный период осуществляется по трёхлетнему плану. При этой подготовке важна четкая и слаженная работа с правительством России, муниципальными образованиями региона, руководителями предприятий лесопромышленного комплекса, которые работают на территории Верхневолжья, коммунальными службами. Мы должны работать как единый механизм", – сказал на заседании Игорь Руденя.Губернатор отметил, что при подготовке к пожароопасному периоду особое внимание важно уделить муниципалитетам с повышенным риском возникновения лесных пожаров. Там должно быть организовано постоянное патрулирование территории. К этой работе необходимо подключить сельскохозяйственные предприятия, охото-, лесо- и недропользователей.Отдельно глава региона подчеркнул, что главы муниципальных образований должны взять под личный контроль весь ход подготовки сил и средств к пожароопасному периоду. До 10 апреля необходимо обеспечить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать запас материально-технических ресурсов, провести практические занятия, смотры сил и средств.В Тверской области разработан план действий по предупреждению и ликвидации возгораний.Среди ключевых направлений работы – создание новых и расчистка существующих минерализованных полос в лесах, проведение опашки и мониторинг состояния пожарных водоемов, обеспечение противопожарной безопасности загородных оздоровительных лагерей, населенных пунктов, находящихся в зоне риска, и другие мероприятия.Будет обеспечен мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях. Кроме того, по поручению губернатора будет дополнительно закуплено видеооборудование для наблюдения за лесными массивами.Глава региона подчеркнул важность проведения информационной профилактической работы с жителями территорий по недопущению палов сухой травы, соблюдению мер противопожарной безопасности во время отдыха на природе и при посещении лесов, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220301/verkhnevolzhe-1775872036.html

https://ria.ru/20220302/stroitelstvo-1776090039.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверская область, игорь руденя