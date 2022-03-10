https://ria.ru/20220310/verkhnevolzhe-1777537758.html
В Верхневолжье обсудили подготовку к пожароопасному периоду
В Верхневолжье обсудили подготовку к пожароопасному периоду - РИА Новости, 10.03.2022
В Верхневолжье обсудили подготовку к пожароопасному периоду
В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут порядка 2 тысяч сотрудников различных ведомств и более 1 тысячи единиц техники, сообщает РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:34
2022-03-10T18:34
2022-03-10T18:34
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 10 мар – РИА Новости. В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут порядка 2 тысяч сотрудников различных ведомств и более 1 тысячи единиц техники, сообщает пресс-служба регионального правительства.Подготовку к пожароопасному периоду на территории Тверской области обсудили в четверг на заседании правительства области."С 2018 года обеспечение охраны лесов, торфяных месторождений объектов экономики и населённых пунктов Тверской области в пожароопасный период осуществляется по трёхлетнему плану. При этой подготовке важна четкая и слаженная работа с правительством России, муниципальными образованиями региона, руководителями предприятий лесопромышленного комплекса, которые работают на территории Верхневолжья, коммунальными службами. Мы должны работать как единый механизм", – сказал на заседании Игорь Руденя.Губернатор отметил, что при подготовке к пожароопасному периоду особое внимание важно уделить муниципалитетам с повышенным риском возникновения лесных пожаров. Там должно быть организовано постоянное патрулирование территории. К этой работе необходимо подключить сельскохозяйственные предприятия, охото-, лесо- и недропользователей.Отдельно глава региона подчеркнул, что главы муниципальных образований должны взять под личный контроль весь ход подготовки сил и средств к пожароопасному периоду. До 10 апреля необходимо обеспечить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать запас материально-технических ресурсов, провести практические занятия, смотры сил и средств.В Тверской области разработан план действий по предупреждению и ликвидации возгораний.Среди ключевых направлений работы – создание новых и расчистка существующих минерализованных полос в лесах, проведение опашки и мониторинг состояния пожарных водоемов, обеспечение противопожарной безопасности загородных оздоровительных лагерей, населенных пунктов, находящихся в зоне риска, и другие мероприятия.Будет обеспечен мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях. Кроме того, по поручению губернатора будет дополнительно закуплено видеооборудование для наблюдения за лесными массивами.Глава региона подчеркнул важность проведения информационной профилактической работы с жителями территорий по недопущению палов сухой травы, соблюдению мер противопожарной безопасности во время отдыха на природе и при посещении лесов, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220301/verkhnevolzhe-1775872036.html
https://ria.ru/20220302/stroitelstvo-1776090039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ. 10 мар – РИА Новости. В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут порядка 2 тысяч сотрудников различных ведомств и более 1 тысячи единиц техники, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подготовку к пожароопасному периоду на территории Тверской области
обсудили в четверг на заседании правительства области.
"С 2018 года обеспечение охраны лесов, торфяных месторождений объектов экономики и населённых пунктов Тверской области в пожароопасный период осуществляется по трёхлетнему плану. При этой подготовке важна четкая и слаженная работа с правительством России
, муниципальными образованиями региона, руководителями предприятий лесопромышленного комплекса, которые работают на территории Верхневолжья, коммунальными службами. Мы должны работать как единый механизм", – сказал на заседании Игорь Руденя
.
Губернатор отметил, что при подготовке к пожароопасному периоду особое внимание важно уделить муниципалитетам с повышенным риском возникновения лесных пожаров. Там должно быть организовано постоянное патрулирование территории. К этой работе необходимо подключить сельскохозяйственные предприятия, охото-, лесо- и недропользователей.
Отдельно глава региона подчеркнул, что главы муниципальных образований должны взять под личный контроль весь ход подготовки сил и средств к пожароопасному периоду. До 10 апреля необходимо обеспечить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать запас материально-технических ресурсов, провести практические занятия, смотры сил и средств.
В Тверской области разработан план действий по предупреждению и ликвидации возгораний.
Среди ключевых направлений работы – создание новых и расчистка существующих минерализованных полос в лесах, проведение опашки и мониторинг состояния пожарных водоемов, обеспечение противопожарной безопасности загородных оздоровительных лагерей, населенных пунктов, находящихся в зоне риска, и другие мероприятия.
Будет обеспечен мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях. Кроме того, по поручению губернатора будет дополнительно закуплено видеооборудование для наблюдения за лесными массивами.
Глава региона подчеркнул важность проведения информационной профилактической работы с жителями территорий по недопущению палов сухой травы, соблюдению мер противопожарной безопасности во время отдыха на природе и при посещении лесов, отметили в пресс-службе.