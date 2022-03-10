https://ria.ru/20220310/vasilevka-1777409448.html

Украинские войска выпустили еще 40 ракет "Град" по поселку Васильевка в ДНР

Украинские войска выпустили еще 40 ракет "Град" по поселку Васильевка в ДНР - РИА Новости, 10.03.2022

Украинские войска выпустили еще 40 ракет "Град" по поселку Васильевка в ДНР

Украинские войска выпустили еще 40 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Васильевка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:53

2022-03-10T09:53

2022-03-10T09:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774097761_0:807:2206:2048_1920x0_80_0_0_fa53edb4610cabc6d4bf2911e96d2341.jpg

ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 40 ракет из БМ-21 "Град" по населенному пункту Васильевка в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным, которые распространило представительство в Telegram-канале, ракеты были выпущены в 8.52 из населенного пункта Розовка. О пострадавших и жертвах пока не сообщалось.Ранее в четверг ведомство сообщало, что украинские войска выпустили из Красногоровки по Васильевке 40 ракет из системы "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия