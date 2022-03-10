https://ria.ru/20220310/valyuta-1777383522.html

Эксперт оценил ситуацию с курсами валют на ближайшее время

Эксперт оценил ситуацию с курсами валют на ближайшее время - РИА Новости, 10.03.2022

Эксперт оценил ситуацию с курсами валют на ближайшее время

Российский Центробанк ограничил хождение наличной валюты. При этом разброс между курсами покупки и продажи будет расти, а наличный курс покупки банком валюты... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T02:15

2022-03-10T02:15

2022-03-10T02:15

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

александр казанский

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский Центробанк ограничил хождение наличной валюты. При этом разброс между курсами покупки и продажи будет расти, а наличный курс покупки банком валюты будет ниже, чем безналичный, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Чтобы продать безналичную валюту по рыночному курсу, есть смысл сделать это с брокерского счета на биржевых торгах, считает финансист. Комиссия за совершение физлицами биржевых сделок в данном случае не взимается. Она берется только при покупке иностранной валюты, отметил он, добавив, что предсказать рыночный курс валют даже на ближайшее будущее сейчас не возьмется никто.

https://ria.ru/20220309/valyuta-1777202532.html

россия

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, александр казанский