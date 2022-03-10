Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/valyuta-1777383522.html
Эксперт оценил ситуацию с курсами валют на ближайшее время
Эксперт оценил ситуацию с курсами валют на ближайшее время - РИА Новости, 10.03.2022
Эксперт оценил ситуацию с курсами валют на ближайшее время
Российский Центробанк ограничил хождение наличной валюты. При этом разброс между курсами покупки и продажи будет расти, а наличный курс покупки банком валюты... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T02:15
2022-03-10T02:15
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
александр казанский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769370489_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_ac8be5b0f09f5640be9f6e2d0c6f7d3d.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский Центробанк ограничил хождение наличной валюты. При этом разброс между курсами покупки и продажи будет расти, а наличный курс покупки банком валюты будет ниже, чем безналичный, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Чтобы продать безналичную валюту по рыночному курсу, есть смысл сделать это с брокерского счета на биржевых торгах, считает финансист. Комиссия за совершение физлицами биржевых сделок в данном случае не взимается. Она берется только при покупке иностранной валюты, отметил он, добавив, что предсказать рыночный курс валют даже на ближайшее будущее сейчас не возьмется никто.
https://ria.ru/20220309/valyuta-1777202532.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Брыкин
Никита Брыкин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769370489_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_34b87de24e5beed48bc5ef626c2d5e21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, александр казанский
02:15 10.03.2022
 
Эксперт оценил ситуацию с курсами валют на ближайшее время

Эксперт Казанский: наличный курс покупки банком валюты будет ниже, чем безналичный

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский Центробанк ограничил хождение наличной валюты. При этом разброс между курсами покупки и продажи будет расти, а наличный курс покупки банком валюты будет ниже, чем безналичный, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.
Чтобы продать безналичную валюту по рыночному курсу, есть смысл сделать это с брокерского счета на биржевых торгах, считает финансист. Комиссия за совершение физлицами биржевых сделок в данном случае не взимается. Она берется только при покупке иностранной валюты, отметил он, добавив, что предсказать рыночный курс валют даже на ближайшее будущее сейчас не возьмется никто.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 01:15
Эксперт рассказал о покупке валюты в период ограничений
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссияАлександр Казанский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала