https://ria.ru/20220310/valyuta-1777383522.html
Эксперт оценил ситуацию с курсами валют на ближайшее время
Эксперт оценил ситуацию с курсами валют на ближайшее время - РИА Новости, 10.03.2022
Эксперт оценил ситуацию с курсами валют на ближайшее время
Российский Центробанк ограничил хождение наличной валюты. При этом разброс между курсами покупки и продажи будет расти, а наличный курс покупки банком валюты... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T02:15
2022-03-10T02:15
2022-03-10T02:15
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
александр казанский
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Российский Центробанк ограничил хождение наличной валюты. При этом разброс между курсами покупки и продажи будет расти, а наличный курс покупки банком валюты будет ниже, чем безналичный, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Чтобы продать безналичную валюту по рыночному курсу, есть смысл сделать это с брокерского счета на биржевых торгах, считает финансист. Комиссия за совершение физлицами биржевых сделок в данном случае не взимается. Она берется только при покупке иностранной валюты, отметил он, добавив, что предсказать рыночный курс валют даже на ближайшее будущее сейчас не возьмется никто.
https://ria.ru/20220309/valyuta-1777202532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, александр казанский
Эксперт оценил ситуацию с курсами валют на ближайшее время
Эксперт Казанский: наличный курс покупки банком валюты будет ниже, чем безналичный