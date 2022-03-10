Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220310/uzbekistan-1777470349.html
Россия расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма
Россия расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма - РИА Новости, 10.03.2022
Россия расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма
Правительство России будет наращивать турпоток с Узбекистаном, соответствующий план мероприятий утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает его... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:18
2022-03-10T16:18
туризм
туризм
дмитрий чернышенко
россия
узбекистан
новости - туризм
туристы
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/66/1560926683_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d8fa2c0fefdd316885c8842056bd02c2.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство России будет наращивать турпоток с Узбекистаном, соответствующий план мероприятий утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает его пресс-служба."Со стороны Республики документ подписан министром туризма и культурного наследия Узбекистана Азизом Абдухакимовым", — говорится в релизе.Совместный проект включает в себя 20 мероприятий. В его рамках планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный маршрут для путешественников "Великий Шелковый путь", создать специальные предложения по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных путевок для студентов России и Узбекистана.По итогам 2020 года Узбекистан посетили 38 тысяч российских туристов, в Россию приехали 182 тысячи жителей республики.
https://ria.ru/20220307/aviaperevozki-1777011480.html
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/66/1560926683_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_47aeabb19ccc1c3e6e4e194601016cb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, дмитрий чернышенко, россия, узбекистан, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь
16:18 10.03.2022
 
Россия расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: Россия намерена нарастить турпоток с Узбекистаном

© Depositphotos / Curioso_Travel_PhotographyАрхитектурный комплекс Шахи Зинда в Самарканде, Узбекистан
Архитектурный комплекс Шахи Зинда в Самарканде, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Depositphotos / Curioso_Travel_Photography
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство России будет наращивать турпоток с Узбекистаном, соответствующий план мероприятий утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает его пресс-служба.
"Со стороны Республики документ подписан министром туризма и культурного наследия Узбекистана Азизом Абдухакимовым", — говорится в релизе.
Совместный проект включает в себя 20 мероприятий. В его рамках планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный маршрут для путешественников "Великий Шелковый путь", создать специальные предложения по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных путевок для студентов России и Узбекистана.
"Туризм в Узбекистане – это, прежде всего, города с уникальной архитектурой и историей, гостеприимные жители, отменная кухня. России тоже есть, что предложить. Это регионы Дальнего Востока: Камчатка, Сахалин, а также Алтай, исторические города центральной части страны и многое другое, чем мы гордимся", — приводятся слова Чернышенко.
По итогам 2020 года Узбекистан посетили 38 тысяч российских туристов, в Россию приехали 182 тысячи жителей республики.
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 10:47Туризм
Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между Узбекистаном и Россией
 
ТуризмТуризмДмитрий ЧернышенкоРоссияУзбекистанНовости - Туризмтуристыкуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала