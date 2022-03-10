https://ria.ru/20220310/uzbekistan-1777470349.html
Россия расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма
Россия расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма - РИА Новости, 10.03.2022
Россия расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма
Правительство России будет наращивать турпоток с Узбекистаном, соответствующий план мероприятий утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает его... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:18
2022-03-10T16:18
2022-03-10T16:18
туризм
туризм
дмитрий чернышенко
россия
узбекистан
новости - туризм
туристы
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/66/1560926683_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d8fa2c0fefdd316885c8842056bd02c2.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство России будет наращивать турпоток с Узбекистаном, соответствующий план мероприятий утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает его пресс-служба."Со стороны Республики документ подписан министром туризма и культурного наследия Узбекистана Азизом Абдухакимовым", — говорится в релизе.Совместный проект включает в себя 20 мероприятий. В его рамках планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный маршрут для путешественников "Великий Шелковый путь", создать специальные предложения по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных путевок для студентов России и Узбекистана.По итогам 2020 года Узбекистан посетили 38 тысяч российских туристов, в Россию приехали 182 тысячи жителей республики.
https://ria.ru/20220307/aviaperevozki-1777011480.html
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156092/66/1560926683_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_47aeabb19ccc1c3e6e4e194601016cb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, дмитрий чернышенко, россия, узбекистан, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь
Россия расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: Россия намерена нарастить турпоток с Узбекистаном
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство России будет наращивать турпоток с Узбекистаном, соответствующий план мероприятий утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает его пресс-служба.
"Со стороны Республики документ подписан министром туризма и культурного наследия Узбекистана Азизом Абдухакимовым", — говорится в релизе.
Совместный проект включает в себя 20 мероприятий. В его рамках планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный маршрут для путешественников "Великий Шелковый путь", создать специальные предложения по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных путевок для студентов России и Узбекистана.
"Туризм в Узбекистане – это, прежде всего, города с уникальной архитектурой и историей, гостеприимные жители, отменная кухня. России тоже есть, что предложить. Это регионы Дальнего Востока: Камчатка, Сахалин, а также Алтай, исторические города центральной части страны и многое другое, чем мы гордимся", — приводятся слова Чернышенко.
По итогам 2020 года Узбекистан посетили 38 тысяч российских туристов, в Россию приехали 182 тысячи жителей республики.