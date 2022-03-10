https://ria.ru/20220310/uzbekistan-1777470349.html

Россия расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма

Россия расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма - РИА Новости, 10.03.2022

Россия расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма

Правительство России будет наращивать турпоток с Узбекистаном, соответствующий план мероприятий утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает его... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:18

2022-03-10T16:18

2022-03-10T16:18

туризм

туризм

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Правительство России будет наращивать турпоток с Узбекистаном, соответствующий план мероприятий утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает его пресс-служба."Со стороны Республики документ подписан министром туризма и культурного наследия Узбекистана Азизом Абдухакимовым", — говорится в релизе.Совместный проект включает в себя 20 мероприятий. В его рамках планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный маршрут для путешественников "Великий Шелковый путь", создать специальные предложения по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных путевок для студентов России и Узбекистана.По итогам 2020 года Узбекистан посетили 38 тысяч российских туристов, в Россию приехали 182 тысячи жителей республики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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