https://ria.ru/20220310/uscherb-1777529326.html
Путин призвал не допустить ущерба для локальных российских поставщиков
Путин призвал не допустить ущерба для локальных российских поставщиков - РИА Новости, 10.03.2022
Путин призвал не допустить ущерба для локальных российских поставщиков
Допустить ущерба локальных российских поставщиков на фоне уходящих с российского рынка иностранных компаний и введения внешнего управления нельзя, заявил... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:56
2022-03-10T17:56
2022-03-10T17:56
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Допустить ущерба локальных российских поставщиков на фоне уходящих с российского рынка иностранных компаний и введения внешнего управления нельзя, заявил президент России Владимир Путин."Нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих материалов", - сказал Путин на совещании с правительством.
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777515653.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_cf0bbb6469f3b9d451bd4da6c72dcc9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин
Путин призвал не допустить ущерба для локальных российских поставщиков
Президент Путин призвал не допустить ущерба для локальных российских поставщиков