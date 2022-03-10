https://ria.ru/20220310/uscherb-1777529326.html

Путин призвал не допустить ущерба для локальных российских поставщиков

Путин призвал не допустить ущерба для локальных российских поставщиков - РИА Новости, 10.03.2022

Путин призвал не допустить ущерба для локальных российских поставщиков

Допустить ущерба локальных российских поставщиков на фоне уходящих с российского рынка иностранных компаний и введения внешнего управления нельзя, заявил... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:56

2022-03-10T17:56

2022-03-10T17:56

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Допустить ущерба локальных российских поставщиков на фоне уходящих с российского рынка иностранных компаний и введения внешнего управления нельзя, заявил президент России Владимир Путин."Нужно действовать решительно и ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих материалов", - сказал Путин на совещании с правительством.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777515653.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин