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Рогозин рассказал, какой ущерб "Роскосмос" нанес Западу в ответ на санкции
Рогозин рассказал, какой ущерб "Роскосмос" нанес Западу в ответ на санкции - РИА Новости, 10.03.2022
Рогозин рассказал, какой ущерб "Роскосмос" нанес Западу в ответ на санкции
"Роскосмос" нанес Западу ущерб уже в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:28
2022-03-10T17:28
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
санкции
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. "Роскосмос" нанес Западу ущерб уже в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для ракет-носителей, заявил в четверг гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Общий объем ущерба, который мы им уже нанесли, мы рассчитываем уже порядка 8 миллиардов долларов. Общий объем ущерба по отказу в поставке ракетных двигателей мы рассчитываем порядка 4 миллиардов долларов. То есть один "Роскосмос" только ответил уже на 12 миллиардов", - сказал он на встрече в депутатами Госдумы от ЛДПР.При этом ущерб самому "Роскосмосу" от западных санкций Рогозин оценил как "намного меньший".Кроме того, он пообещал "и дальше так делать" и рассказал, что у него есть "пара козырей", которыми можно будет ответить в случае, если Запад "будет и дальше себя так вести".
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космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, санкции
17:28 10.03.2022
 
Рогозин рассказал, какой ущерб "Роскосмос" нанес Западу в ответ на санкции

"Роскосмос" нанес Западу ущерб в 12 миллиардов долларов в ответ на санкции

© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
Ракета-носитель Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. "Роскосмос" нанес Западу ущерб уже в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для ракет-носителей, заявил в четверг гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Общий объем ущерба, который мы им уже нанесли, мы рассчитываем уже порядка 8 миллиардов долларов. Общий объем ущерба по отказу в поставке ракетных двигателей мы рассчитываем порядка 4 миллиардов долларов. То есть один "Роскосмос" только ответил уже на 12 миллиардов", - сказал он на встрече в депутатами Госдумы от ЛДПР.
При этом ущерб самому "Роскосмосу" от западных санкций Рогозин оценил как "намного меньший".
Кроме того, он пообещал "и дальше так делать" и рассказал, что у него есть "пара козырей", которыми можно будет ответить в случае, если Запад "будет и дальше себя так вести".
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Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСанкции
 
 
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