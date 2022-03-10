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Рогозин рассказал, какой ущерб "Роскосмос" нанес Западу в ответ на санкции
Рогозин рассказал, какой ущерб "Роскосмос" нанес Западу в ответ на санкции - РИА Новости, 10.03.2022
Рогозин рассказал, какой ущерб "Роскосмос" нанес Западу в ответ на санкции
"Роскосмос" нанес Западу ущерб уже в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:28
2022-03-10T17:28
2022-03-10T17:28
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
санкции
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. "Роскосмос" нанес Западу ущерб уже в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для ракет-носителей, заявил в четверг гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Общий объем ущерба, который мы им уже нанесли, мы рассчитываем уже порядка 8 миллиардов долларов. Общий объем ущерба по отказу в поставке ракетных двигателей мы рассчитываем порядка 4 миллиардов долларов. То есть один "Роскосмос" только ответил уже на 12 миллиардов", - сказал он на встрече в депутатами Госдумы от ЛДПР.При этом ущерб самому "Роскосмосу" от западных санкций Рогозин оценил как "намного меньший".Кроме того, он пообещал "и дальше так делать" и рассказал, что у него есть "пара козырей", которыми можно будет ответить в случае, если Запад "будет и дальше себя так вести".
https://ria.ru/20220307/stikhotvorenie-1777001928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, санкции
Рогозин рассказал, какой ущерб "Роскосмос" нанес Западу в ответ на санкции
"Роскосмос" нанес Западу ущерб в 12 миллиардов долларов в ответ на санкции
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. "Роскосмос" нанес Западу ущерб уже в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для ракет-носителей, заявил в четверг гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Общий объем ущерба, который мы им уже нанесли, мы рассчитываем уже порядка 8 миллиардов долларов. Общий объем ущерба по отказу в поставке ракетных двигателей мы рассчитываем порядка 4 миллиардов долларов. То есть один "Роскосмос
" только ответил уже на 12 миллиардов", - сказал он на встрече в депутатами Госдумы
от ЛДПР
.
При этом ущерб самому "Роскосмосу" от западных санкций Рогозин оценил как "намного меньший".
Кроме того, он пообещал "и дальше так делать" и рассказал, что у него есть "пара козырей", которыми можно будет ответить в случае, если Запад "будет и дальше себя так вести".