https://ria.ru/20220310/uscherb-1777521956.html

Рогозин рассказал, какой ущерб "Роскосмос" нанес Западу в ответ на санкции

Рогозин рассказал, какой ущерб "Роскосмос" нанес Западу в ответ на санкции - РИА Новости, 10.03.2022

Рогозин рассказал, какой ущерб "Роскосмос" нанес Западу в ответ на санкции

"Роскосмос" нанес Западу ущерб уже в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:28

2022-03-10T17:28

2022-03-10T17:28

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

санкции

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. "Роскосмос" нанес Западу ущерб уже в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для ракет-носителей, заявил в четверг гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Общий объем ущерба, который мы им уже нанесли, мы рассчитываем уже порядка 8 миллиардов долларов. Общий объем ущерба по отказу в поставке ракетных двигателей мы рассчитываем порядка 4 миллиардов долларов. То есть один "Роскосмос" только ответил уже на 12 миллиардов", - сказал он на встрече в депутатами Госдумы от ЛДПР.При этом ущерб самому "Роскосмосу" от западных санкций Рогозин оценил как "намного меньший".Кроме того, он пообещал "и дальше так делать" и рассказал, что у него есть "пара козырей", которыми можно будет ответить в случае, если Запад "будет и дальше себя так вести".

https://ria.ru/20220307/stikhotvorenie-1777001928.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, санкции