https://ria.ru/20220310/urozhay-1777523116.html

Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай

Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай - РИА Новости, 10.03.2022

Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай

Прогноз на урожай в этом году хороший, а экспортный потенциал сохраняется, как и заинтересованность зарубежных партнеров, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:33

2022-03-10T17:33

2022-03-10T17:38

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Прогноз на урожай в этом году хороший, а экспортный потенциал сохраняется, как и заинтересованность зарубежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин."Знаю, что планы на урожай, виды на урожай в целом прогноз хороший. Уверен, что так оно и будет. Наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно. У нас сохраняется и хороший экспортный потенциал. Мы с вами знаем наших партнеров, они проявляют заинтересованность в поддержании контактов", - сказал Путин на совещании с правительством.Он отметил, что без участия России некоторым будто будет решить вопрос с продуктами питания."Трудно им будет решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания без прямого нашего участия", - добавил президент.

https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин