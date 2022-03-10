https://ria.ru/20220310/urozhay-1777523116.html
Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай
Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай - РИА Новости, 10.03.2022
Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай
Прогноз на урожай в этом году хороший, а экспортный потенциал сохраняется, как и заинтересованность зарубежных партнеров, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:33
2022-03-10T17:33
2022-03-10T17:38
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754806405_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_c0c5716b7eaeb0ff331e481b89857902.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Прогноз на урожай в этом году хороший, а экспортный потенциал сохраняется, как и заинтересованность зарубежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин."Знаю, что планы на урожай, виды на урожай в целом прогноз хороший. Уверен, что так оно и будет. Наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно. У нас сохраняется и хороший экспортный потенциал. Мы с вами знаем наших партнеров, они проявляют заинтересованность в поддержании контактов", - сказал Путин на совещании с правительством.Он отметил, что без участия России некоторым будто будет решить вопрос с продуктами питания."Трудно им будет решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания без прямого нашего участия", - добавил президент.
https://ria.ru/20220307/udobreniya-1776898303.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754806405_367:0:3098:2048_1920x0_80_0_0_9b6c6d30e32d2a5393fc20c268f86263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
17:33 10.03.2022 (обновлено: 17:38 10.03.2022)
Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай
Президент Путин: прогноз на урожай в этом году хороший, сохраняется и экспортный потенциал
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Прогноз на урожай в этом году хороший, а экспортный потенциал сохраняется, как и заинтересованность зарубежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин.
"Знаю, что планы на урожай, виды на урожай в целом прогноз хороший. Уверен, что так оно и будет. Наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно. У нас сохраняется и хороший экспортный потенциал. Мы с вами знаем наших партнеров, они проявляют заинтересованность в поддержании контактов", - сказал Путин на совещании с правительством.
Он отметил, что без участия России
некоторым будто будет решить вопрос с продуктами питания.
"Трудно им будет решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания без прямого нашего участия", - добавил президент.