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Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай
Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай - РИА Новости, 10.03.2022
Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай
Прогноз на урожай в этом году хороший, а экспортный потенциал сохраняется, как и заинтересованность зарубежных партнеров, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:33
2022-03-10T17:38
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Прогноз на урожай в этом году хороший, а экспортный потенциал сохраняется, как и заинтересованность зарубежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин."Знаю, что планы на урожай, виды на урожай в целом прогноз хороший. Уверен, что так оно и будет. Наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно. У нас сохраняется и хороший экспортный потенциал. Мы с вами знаем наших партнеров, они проявляют заинтересованность в поддержании контактов", - сказал Путин на совещании с правительством.Он отметил, что без участия России некоторым будто будет решить вопрос с продуктами питания."Трудно им будет решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания без прямого нашего участия", - добавил президент.
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экономика, россия, владимир путин
17:33 10.03.2022 (обновлено: 17:38 10.03.2022)
 
Путин заявил о хорошем прогнозе на урожай

Президент Путин: прогноз на урожай в этом году хороший, сохраняется и экспортный потенциал

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПшеница на полях
Пшеница на полях - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Прогноз на урожай в этом году хороший, а экспортный потенциал сохраняется, как и заинтересованность зарубежных партнеров, заявил президент России Владимир Путин.
"Знаю, что планы на урожай, виды на урожай в целом прогноз хороший. Уверен, что так оно и будет. Наши сельхозпроизводители умеют работать и в последние годы доказали это многократно. У нас сохраняется и хороший экспортный потенциал. Мы с вами знаем наших партнеров, они проявляют заинтересованность в поддержании контактов", - сказал Путин на совещании с правительством.
Он отметил, что без участия России некоторым будто будет решить вопрос с продуктами питания.
"Трудно им будет решить свои задачи, в том числе по снабжению своих граждан продуктами питания без прямого нашего участия", - добавил президент.
Уборка озимой пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 08:00
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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