https://ria.ru/20220310/uregulirovanie-1777451213.html

Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта

Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта - РИА Новости, 10.03.2022

Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта

Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, Киев взял в проработку российский проект,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:05

2022-03-10T13:05

2022-03-10T13:56

в мире

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

белоруссия

киев

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, Киев взял в проработку российский проект, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ", - сказал Лавров по итогам встречи с Кулебой.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777409213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Лавров: Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам трехсторонних переговоров в Турции 2022-03-10T13:05 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, белоруссия, киев