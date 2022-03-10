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Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта
Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта - РИА Новости, 10.03.2022
Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта
Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, Киев взял в проработку российский проект,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:05
2022-03-10T13:56
в мире
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
белоруссия
киев
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, Киев взял в проработку российский проект, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ", - сказал Лавров по итогам встречи с Кулебой.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777409213.html
украина
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Сергей Лавров: Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта
пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам трехсторонних переговоров в Турции
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в мире, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, белоруссия, киев
13:05 10.03.2022 (обновлено: 13:56 10.03.2022)
 
Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта

Глава МИД Лавров: Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, Киев взял в проработку российский проект, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения. И украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, заверила, что в скором времени даст на них конкретный ответ", - сказал Лавров по итогам встречи с Кулебой.
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В миреУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияБелоруссияКиев
 
 
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