https://ria.ru/20220310/uregulirovanie-1777450944.html
Россия представила Украине предложения по урегулированию, заявил Лавров
Россия представила Украине предложения по урегулированию, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Россия представила Украине предложения по урегулированию, заявил Лавров
Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:05
2022-03-10T13:05
2022-03-10T13:24
россия
в мире
белоруссия
украина
сергей лавров
турция
дмитрий кулеба
анталья (провинция)
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения", - сказал Лавров по итогам встречи с Кулебой.
https://ria.ru/20220310/vstrecha-1777455089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, белоруссия, украина, сергей лавров, турция, дмитрий кулеба, анталья (провинция), мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс
13:05 10.03.2022 (обновлено: 13:24 10.03.2022)
Россия представила Украине предложения по урегулированию, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия представила Украине конкретные предложения по урегулированию