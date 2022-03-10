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https://ria.ru/20220310/uregulirovanie-1777450944.html
Россия представила Украине предложения по урегулированию, заявил Лавров
Россия представила Украине предложения по урегулированию, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Россия представила Украине предложения по урегулированию, заявил Лавров
Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:05
2022-03-10T13:24
россия
в мире
белоруссия
украина
сергей лавров
турция
дмитрий кулеба
анталья (провинция)
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения", - сказал Лавров по итогам встречи с Кулебой.
https://ria.ru/20220310/vstrecha-1777455089.html
россия
белоруссия
украина
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россия, в мире, белоруссия, украина, сергей лавров, турция, дмитрий кулеба, анталья (провинция), мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс
13:05 10.03.2022 (обновлено: 13:24 10.03.2022)
 
Россия представила Украине предложения по урегулированию, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия представила Украине конкретные предложения по урегулированию

© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения", - сказал Лавров по итогам встречи с Кулебой.
Лавров: Президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским
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РоссияВ миреБелоруссияУкраинаСергей ЛавровТурцияДмитрий КулебаАнталья (провинция)МИД УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Донбасс
 
 
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