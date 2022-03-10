https://ria.ru/20220310/uregulirovanie-1777450944.html

Россия представила Украине предложения по урегулированию, заявил Лавров

Россия представила Украине предложения по урегулированию, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022

Россия представила Украине предложения по урегулированию, заявил Лавров

Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:05

2022-03-10T13:05

2022-03-10T13:24

россия

в мире

белоруссия

украина

сергей лавров

турция

дмитрий кулеба

анталья (провинция)

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Россия представила Украине на последнем раунде переговоров в Белоруссии конкретные предложения по урегулированию, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные уже в форме проекта юридического документа соображения", - сказал Лавров по итогам встречи с Кулебой.

https://ria.ru/20220310/vstrecha-1777455089.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, белоруссия, украина, сергей лавров, турция, дмитрий кулеба, анталья (провинция), мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), донбасс