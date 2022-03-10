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Путин поддержал идею ввести внешнее управление в уходящих с рынка компаниях
Путин поддержал идею ввести внешнее управление в уходящих с рынка компаниях - РИА Новости, 10.03.2022
Путин поддержал идею ввести внешнее управление в уходящих с рынка компаниях
Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:38
2022-03-10T20:46
экономика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.Как сообщил на совещании президента с членами правительства премьер Михаил Мишустин, кабмин тщательно следит за ситуацией, сейчас большинство иностранных компаний объявляют о временной приостановке работы с сохранением рабочих мест и заработной платы.Он добавил, что власти подготовили законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств."Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест", — подчеркнул Мишустин.Как отметил Путин, отвечая на это предложение, Россия ни от кого не закрывается и готова работать со всеми иностранными партнерами.Глава государства подчеркнул, что легальных рыночных инструментов достаточно, и поручил не допускать "никакого произвола".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. После этого Запад ввел новые антироссийские санкции.В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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353
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Путин: "Нужно вводить внешнее управление и передавать предприятия тем, кто работать хочет"
Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.
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экономика
17:38 10.03.2022 (обновлено: 20:46 10.03.2022)
 
Путин поддержал идею ввести внешнее управление в уходящих с рынка компаниях

Президент Путин поддержал идею внешнего управления уходящими с рынка компаниями

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.
Как сообщил на совещании президента с членами правительства премьер Михаил Мишустин, кабмин тщательно следит за ситуацией, сейчас большинство иностранных компаний объявляют о временной приостановке работы с сохранением рабочих мест и заработной платы.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Назад дороги нет. Пускать ли убежавших из России обратно?
Он добавил, что власти подготовили законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств.
"Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест", — подчеркнул Мишустин.
Как отметил Путин, отвечая на это предложение, Россия ни от кого не закрывается и готова работать со всеми иностранными партнерами.

"Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно. <...> Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет".

Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
Глава государства подчеркнул, что легальных рыночных инструментов достаточно, и поручил не допускать "никакого произвола".
Кофейня Starbucks - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. После этого Запад ввел новые антироссийские санкции.
В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
 
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