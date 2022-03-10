17:38 10.03.2022 (обновлено: 20:46 10.03.2022)
Путин поддержал идею ввести внешнее управление в уходящих с рынка компаниях
Президент Путин поддержал идею внешнего управления уходящими с рынка компаниями
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.
Как сообщил на совещании президента с членами правительства премьер Михаил Мишустин, кабмин тщательно следит за ситуацией, сейчас большинство иностранных компаний объявляют о временной приостановке работы с сохранением рабочих мест и заработной платы.
Он добавил, что власти подготовили законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств.
"Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест", — подчеркнул Мишустин.
Как отметил Путин, отвечая на это предложение, Россия ни от кого не закрывается и готова работать со всеми иностранными партнерами.
"Права тех иностранных инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. И я прошу правительство не упускать это из виду. Те, кто собираются закрывать свои производства, — здесь нужно действовать решительно. <...> Нужно тогда, как вот предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет".
Глава государства подчеркнул, что легальных рыночных инструментов достаточно, и поручил не допускать "никакого произвола".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. После этого Запад ввел новые антироссийские санкции.
В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.