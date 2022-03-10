https://ria.ru/20220310/upravlenie-1777524448.html

Путин поддержал идею ввести внешнее управление в уходящих с рынка компаниях

Путин поддержал идею ввести внешнее управление в уходящих с рынка компаниях - РИА Новости, 10.03.2022

Путин поддержал идею ввести внешнее управление в уходящих с рынка компаниях

Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:38

2022-03-10T17:38

2022-03-10T20:46

экономика

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.Как сообщил на совещании президента с членами правительства премьер Михаил Мишустин, кабмин тщательно следит за ситуацией, сейчас большинство иностранных компаний объявляют о временной приостановке работы с сохранением рабочих мест и заработной платы.Он добавил, что власти подготовили законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств."Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест", — подчеркнул Мишустин.Как отметил Путин, отвечая на это предложение, Россия ни от кого не закрывается и готова работать со всеми иностранными партнерами.Глава государства подчеркнул, что легальных рыночных инструментов достаточно, и поручил не допускать "никакого произвола".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. После этого Запад ввел новые антироссийские санкции.В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов. Для некоторых госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220310/emigratsiya-1777363843.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Нужно вводить внешнее управление и передавать предприятия тем, кто работать хочет" Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. 2022-03-10T17:38 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика