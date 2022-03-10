https://ria.ru/20220310/upravlenie-1777516413.html
Мишустин назвал условие введения внешнего управления на предприятиях
Мишустин назвал условие введения внешнего управления на предприятиях - РИА Новости, 10.03.2022
Мишустин назвал условие введения внешнего управления на предприятиях
Большинство иностранных компаний заявляют о временной остановке работы в РФ с сохранением рабочих мест и заработной платы, правительство будет тщательно... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:07
2022-03-10T17:07
2022-03-10T17:15
экономика
россия
санкции в отношении россии
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Большинство иностранных компаний заявляют о временной остановке работы в РФ с сохранением рабочих мест и заработной платы, правительство будет тщательно мониторить эту ситуацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Большинство предприятий заявляют о временной приостановке с сохранением рабочих мест и заработной платы, и мы будем тщательно мониторить эту ситуацию", - сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.Также он рассказал о возможных причинах введения внешнего управления на иностранных предприятиях. "Подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777390604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, михаил мишустин, владимир путин
17:07 10.03.2022 (обновлено: 17:15 10.03.2022)
Мишустин назвал условие введения внешнего управления на предприятиях
Премьер Мишустин: внешнее управление можем ввести, если компания уйдет из России