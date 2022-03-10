Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/upravlenie-1777516413.html
Мишустин назвал условие введения внешнего управления на предприятиях
Мишустин назвал условие введения внешнего управления на предприятиях - РИА Новости, 10.03.2022
Мишустин назвал условие введения внешнего управления на предприятиях
Большинство иностранных компаний заявляют о временной остановке работы в РФ с сохранением рабочих мест и заработной платы, правительство будет тщательно... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:07
2022-03-10T17:15
экономика
россия
санкции в отношении россии
михаил мишустин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776052225_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_010156df1a69b69edb7a842cf8118de7.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Большинство иностранных компаний заявляют о временной остановке работы в РФ с сохранением рабочих мест и заработной платы, правительство будет тщательно мониторить эту ситуацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Большинство предприятий заявляют о временной приостановке с сохранением рабочих мест и заработной платы, и мы будем тщательно мониторить эту ситуацию", - сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.Также он рассказал о возможных причинах введения внешнего управления на иностранных предприятиях. "Подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777390604.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776052225_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_2614592d8179decf90619f7cb16b3288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкции в отношении россии, михаил мишустин, владимир путин
17:07 10.03.2022 (обновлено: 17:15 10.03.2022)
 
Мишустин назвал условие введения внешнего управления на предприятиях

Премьер Мишустин: внешнее управление можем ввести, если компания уйдет из России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Большинство иностранных компаний заявляют о временной остановке работы в РФ с сохранением рабочих мест и заработной платы, правительство будет тщательно мониторить эту ситуацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Большинство предприятий заявляют о временной приостановке с сохранением рабочих мест и заработной платы, и мы будем тщательно мониторить эту ситуацию", - сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.
Также он рассказал о возможных причинах введения внешнего управления на иностранных предприятиях. "Подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест", - подчеркнул Мишустин.
Посетители у ресторана Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 03:43
В России появился список компаний, которые могут национализировать
 
ЭкономикаРоссияСанкции в отношении РоссииМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала