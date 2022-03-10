https://ria.ru/20220310/upravlenie-1777516413.html

Мишустин назвал условие введения внешнего управления на предприятиях

Мишустин назвал условие введения внешнего управления на предприятиях - РИА Новости, 10.03.2022

Мишустин назвал условие введения внешнего управления на предприятиях

Большинство иностранных компаний заявляют о временной остановке работы в РФ с сохранением рабочих мест и заработной платы, правительство будет тщательно... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:07

2022-03-10T17:07

2022-03-10T17:15

экономика

россия

санкции в отношении россии

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Большинство иностранных компаний заявляют о временной остановке работы в РФ с сохранением рабочих мест и заработной платы, правительство будет тщательно мониторить эту ситуацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Большинство предприятий заявляют о временной приостановке с сохранением рабочих мест и заработной платы, и мы будем тщательно мониторить эту ситуацию", - сказал Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.Также он рассказал о возможных причинах введения внешнего управления на иностранных предприятиях. "Подготовлен законопроект, направленный на предотвращение закрытия производств. Если зарубежные собственники необоснованно закроют компанию, то в таких случаях правительство предлагает вводить внешнюю администрацию. В зависимости от решения владельца она будет определять дальнейшую судьбу предприятия. Ключевой задачей при этом станет сохранение профиля деятельности организации и рабочих мест", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20220310/natsionalizatsiya-1777390604.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, санкции в отношении россии, михаил мишустин, владимир путин