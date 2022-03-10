https://ria.ru/20220310/uniqlo-1777449436.html
Uniqlo приостанавливает деятельность в России
Uniqlo приостанавливает деятельность в России - РИА Новости, 10.03.2022
Uniqlo приостанавливает деятельность в России
Японская сеть магазинов одежды Uniqlo приостанавливает деятельность в России, заявили в компании. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:00
2022-03-10T13:00
2022-03-10T15:04
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Японская сеть магазинов одежды Uniqlo приостанавливает деятельность в России, заявили в компании."Продолжая вести наш бизнес в России нам стало ясно, что мы больше не можем продолжать работу из-за ряда трудностей", — говорится в сообщении.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на главу крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи передовало, что все 50 магазинов Uniqlo продолжат работу в стране, так как "это то, что необходимо для жизни, и у людей в России есть такое же право на жизнь, как и у нас".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, россия, uniqlo, азия
13:00 10.03.2022 (обновлено: 15:04 10.03.2022)
Uniqlo приостанавливает деятельность в России
Японская сеть магазинов одежды Uniqlo приостанавливает деятельность в России