https://ria.ru/20220310/ukraintsy-1777475263.html

США и Запад относятся к украинцам как к подопытным, заявили в Госдуме

США и Запад относятся к украинцам как к подопытным, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.03.2022

США и Запад относятся к украинцам как к подопытным, заявили в Госдуме

Депутаты полагают, что США в течение ряда лет использовали Украину и ее военных для проведения опасных экспериментов в области биологического оружия, говорится... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:30

2022-03-10T14:30

2022-03-10T14:58

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты полагают, что США в течение ряда лет использовали Украину и ее военных для проведения опасных экспериментов в области биологического оружия, говорится в проекте постановления Госдумы об обращении к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.Думский комитет по международным делам в четверг внес в палату парламента проект постановления Госдумы о ее обращении к ООН и ПА ОБСЕ о необходимости такого расследования, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных."Есть основания утверждать, что США в течение ряда лет использовали Украину и ее военнослужащих для проведения крайне опасных, бесчеловечных экспериментов в области биологического оружия", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, безопасность, сша, украина, россия