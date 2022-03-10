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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraintsy-1777475263.html
США и Запад относятся к украинцам как к подопытным, заявили в Госдуме
США и Запад относятся к украинцам как к подопытным, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.03.2022
США и Запад относятся к украинцам как к подопытным, заявили в Госдуме
Депутаты полагают, что США в течение ряда лет использовали Украину и ее военных для проведения опасных экспериментов в области биологического оружия, говорится... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:30
2022-03-10T14:58
обострение ситуации в днр и лнр
госдума рф
безопасность
сша
украина
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты полагают, что США в течение ряда лет использовали Украину и ее военных для проведения опасных экспериментов в области биологического оружия, говорится в проекте постановления Госдумы об обращении к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.Думский комитет по международным делам в четверг внес в палату парламента проект постановления Госдумы о ее обращении к ООН и ПА ОБСЕ о необходимости такого расследования, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных."Есть основания утверждать, что США в течение ряда лет использовали Украину и ее военнослужащих для проведения крайне опасных, бесчеловечных экспериментов в области биологического оружия", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20220309/biolaboratoriya-1777146458.html
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госдума рф, безопасность, сша, украина, россия
14:30 10.03.2022 (обновлено: 14:58 10.03.2022)
 
США и Запад относятся к украинцам как к подопытным, заявили в Госдуме

Проект постановления Госдумы: США и Запад относятся к украинцам как к подопытным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ в Москве
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Депутаты полагают, что США в течение ряда лет использовали Украину и ее военных для проведения опасных экспериментов в области биологического оружия, говорится в проекте постановления Госдумы об обращении к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.
Думский комитет по международным делам в четверг внес в палату парламента проект постановления Госдумы о ее обращении к ООН и ПА ОБСЕ о необходимости такого расследования, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.
"Есть основания утверждать, что США в течение ряда лет использовали Украину и ее военнослужащих для проведения крайне опасных, бесчеловечных экспериментов в области биологического оружия", - отмечается в документе.
Биологически опасное вещество в руках лаборанта - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
Угроза у ворот. США создали на Украине десятки биолабораторий
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРГосдума РФБезопасностьСШАУкраинаРоссия
 
 
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