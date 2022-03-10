https://ria.ru/20220310/ukraina-1777567732.html

Москвич поехал воевать за украинских националистов из-за девушки

Москвич поехал воевать за украинских националистов из-за девушки - РИА Новости, 10.03.2022

Москвич поехал воевать за украинских националистов из-за девушки

Москвич поехал воевать за украинских националистов после долгого интернет-знакомства с девушкой, его задержали при попытке незаконного пересечения границы,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:00

2022-03-10T23:00

2022-03-10T23:06

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москвич поехал воевать за украинских националистов после долгого интернет-знакомства с девушкой, его задержали при попытке незаконного пересечения границы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Задержан при попытке незаконного перехода российско-украинской границы", - сказал он.В распоряжении РИА Новости оказалось видео допроса задержанного. Он сообщил, что в 2015 году познакомился в соцсетях с гражданкой Украины, проживающей в Киеве. По его словам, он не знает о ней фактически ничего - ее точного адреса, фамилии и отчества, а также контактов.Он отметил, что девушка учила его украинскому языку, а также склоняла приехать и войти в состав украинских формирований. "Хорошо, что не получилось", - говорит в конце молодой человек.Такие ситуации с молодыми людьми происходили неоднократно во время боевых действий против террористов в Сирии. Однако туда после интернет-знакомств в основном ехали девушки. Самым громким стал случай студентки МГУ Варвары Карауловой, которую арестовали в октябре 2015 года. Девушка, которая была студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул. Через несколько дней, 4 июня, турецкие власти задержали ее в пограничном городе Килис вместе с группой россиян, которые, как предполагается, пытались попасть в Сирию. В декабре 2016 год Караулову приговорили к 4,5 годам колонии.

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777542418.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина