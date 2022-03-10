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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777555877.html
Правительство Украины предложило бессрочно запретить МИА "Россия сегодня"
Правительство Украины предложило бессрочно запретить МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 10.03.2022
Правительство Украины предложило бессрочно запретить МИА "Россия сегодня"
Кабинет министров Украины предлагает бессрочно запретить в стране МИА "Россия сегодня" и другие СМИ, а также ввести санкции против российских журналистов и... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:36
2022-03-10T20:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
киев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабинет министров Украины предлагает бессрочно запретить в стране МИА "Россия сегодня" и другие СМИ, а также ввести санкции против российских журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Кабмин одобрил акт, предложенный министерством культуры и информационной политики, и внес на рассмотрение СНБО предложения по бессрочному применению персональных экономических и других ограничительных мер к физическим и юридическим лицам Российской Федерации. Эти списки и санкции должны рассматриваться СНБО и президентом. Кроме того, их согласование позволит нам с таким же списком обратиться в ЕС и ввести зеркальные санкции", - написал в Facebook министр культуры Украины Александр Ткаченко.Санкции предлагаются против генерального директора ВГТРК Олега Добродева, генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, генерального директора "Ацепт", телеканала "Рен ТВ" Владимира Тулина, генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Александра Жарова, телеведущей, и.о. директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, председателя совета директоров "Редакция газеты "Известия" Арама Габрелянова, генерального директора ФГУ "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора МИА "Россия сегодня" и RТ Маргариты Симоньян, заместителя генерального директора НТВ Татьяны Митковой, телеведущих ВГТРК Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева.Ткаченко отметил, что "среди юридических лиц запрет ждет": Первый канал, РТР (ВГТРК), НТВ, "Россию сегодня", "Газпром-Медиа Холдинг", "Звезду", "Рен ТВ", НТВ Плюс, Иви.ру.Ранее национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предложил внести гендиректора МИА "Россия сегодня" и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрия Киселева в "Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности"; сам журналист назвал это новым подтверждением того, что киевские власти живут в мире болезненных иллюзий.Международное информационное агентство "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Киселев тогда заявил, что украинские власти должны прекратить преследование СМИ. Симоньян сочла, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций.
https://ria.ru/20220302/smi-1776048146.html
https://ria.ru/20220302/google-1776037573.html
украина
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2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
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5
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353
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в мире, украина, россия, киев
20:36 10.03.2022
 
Правительство Украины предложило бессрочно запретить МИА "Россия сегодня"

Правительство Украины предложило бессрочно запретить МИА "Россия сегодня"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание правительства Украины в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Кабинет министров Украины предлагает бессрочно запретить в стране МИА "Россия сегодня" и другие СМИ, а также ввести санкции против российских журналистов и медиаменеджеров, среди которых генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Кабмин одобрил акт, предложенный министерством культуры и информационной политики, и внес на рассмотрение СНБО предложения по бессрочному применению персональных экономических и других ограничительных мер к физическим и юридическим лицам Российской Федерации. Эти списки и санкции должны рассматриваться СНБО и президентом. Кроме того, их согласование позволит нам с таким же списком обратиться в ЕС и ввести зеркальные санкции", - написал в Facebook министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 14:28
Meta отключила приложения всех ресурсов МИА "Россия сегодня"
Санкции предлагаются против генерального директора ВГТРК Олега Добродева, генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, генерального директора "Ацепт", телеканала "Рен ТВ" Владимира Тулина, генерального директора "Газпром-Медиа Холдинг" Александра Жарова, телеведущей, и.о. директора телеканала ТНТ Тины Канделаки, председателя совета директоров "Редакция газеты "Известия" Арама Габрелянова, генерального директора ФГУ "Международное информационное агентство "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора МИА "Россия сегодня" и RТ Маргариты Симоньян, заместителя генерального директора НТВ Татьяны Митковой, телеведущих ВГТРК Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева.
Ткаченко отметил, что "среди юридических лиц запрет ждет": Первый канал, РТР (ВГТРК), НТВ, "Россию сегодня", "Газпром-Медиа Холдинг", "Звезду", "Рен ТВ", НТВ Плюс, Иви.ру.
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 13:43Медиавойны
Google News ограничил показы материалов ресурсов МИА "Россия сегодня"
Ранее национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания предложил внести гендиректора МИА "Россия сегодня" и ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрия Киселева в "Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности"; сам журналист назвал это новым подтверждением того, что киевские власти живут в мире болезненных иллюзий.
Международное информационное агентство "Россия сегодня" и агентство "РИА Новости Украина" попали в санкционный список Украины в мае 2018 года. Тогда украинским провайдерам было предписано заблокировать доступ к сайтам: россиясегодня.рф, sputniknews.com, ria.ru, rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru и rian.com.ua. Киселев тогда заявил, что украинские власти должны прекратить преследование СМИ. Симоньян сочла, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций.
 
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