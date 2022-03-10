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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777553537.html
В Киеве считают, что Евросоюз одобрит заявку на вступление Украины
В Киеве считают, что Евросоюз одобрит заявку на вступление Украины - РИА Новости, 10.03.2022
В Киеве считают, что Евросоюз одобрит заявку на вступление Украины
Киев ожидает, что на саммите ЕС в Версале в четверг запустят процедуру по приему Украины в ЕС, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:10
2022-03-10T20:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
евросоюз
европарламент
украина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киев ожидает, что на саммите ЕС в Версале в четверг запустят процедуру по приему Украины в ЕС, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква."Ожидания Украины очень просты. Мой президент подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Мы ожидает сегодня храброго решения от всех лидеров ЕС, собравшихся в Версале, начать процедуру вступления Украины в ЕС и завершить эту процедуру в скором будущем", - ответил Жовква в эфире телеканала CNN на вопрос об ожиданиях от саммита в Версале.Ранее СМИ сообщали, что участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/evrosoyuz-1777392031.html
https://ria.ru/20220308/avstriya-1777172959.html
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в мире, владимир зеленский, евросоюз, европарламент, украина
20:10 10.03.2022 (обновлено: 20:15 10.03.2022)
 
В Киеве считают, что Евросоюз одобрит заявку на вступление Украины

Офис Зеленского: ожидаем, что на саммите в Версале запустят процедуру по приему Украины в ЕС

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киев ожидает, что на саммите ЕС в Версале в четверг запустят процедуру по приему Украины в ЕС, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
"Ожидания Украины очень просты. Мой президент подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Мы ожидает сегодня храброго решения от всех лидеров ЕС, собравшихся в Версале, начать процедуру вступления Украины в ЕС и завершить эту процедуру в скором будущем", - ответил Жовква в эфире телеканала CNN на вопрос об ожиданиях от саммита в Версале.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 04:39
СМИ: Украину поддержат на саммите ЕС, но не предложат вступить в союз
Ранее СМИ сообщали, что участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 18:25
МИД Австрии призвал не создавать ложных ожиданий по вступлению Украины в ЕС
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвропарламентУкраина
 
 
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