20:10 10.03.2022 (обновлено: 20:15 10.03.2022)
В Киеве считают, что Евросоюз одобрит заявку на вступление Украины
Офис Зеленского: ожидаем, что на саммите в Версале запустят процедуру по приему Украины в ЕС
Флаг Украины
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Киев ожидает, что на саммите ЕС в Версале в четверг запустят процедуру по приему Украины в ЕС, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
"Ожидания Украины очень просты. Мой президент подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Мы ожидает сегодня храброго решения от всех лидеров ЕС, собравшихся в Версале, начать процедуру вступления Украины в ЕС и завершить эту процедуру в скором будущем", - ответил Жовква в эфире телеканала CNN на вопрос об ожиданиях от саммита в Версале.
Ранее СМИ сообщали, что участники саммита в Версале поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.