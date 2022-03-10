https://ria.ru/20220310/ukraina-1777552596.html

Украина имела потенциал для разработки ядерного оружия, заявили в МИД

Украина имела потенциал для разработки ядерного оружия, заявили в МИД - РИА Новости, 10.03.2022

Украина имела потенциал для разработки ядерного оружия, заявили в МИД

У украинской стороны сохранился потенциал, мощности и кадры для разработки собственного ядерного оружия, поэтому опасность существовала, заявил заместитель... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T20:02

2022-03-10T20:02

2022-03-10T20:02

южмаш

в мире

украина

ядерное оружие

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У украинской стороны сохранился потенциал, мощности и кадры для разработки собственного ядерного оружия, поэтому опасность существовала, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контролю над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.Он напомнил, что ракета "Сатана", потенциал которой активно обсуждался на Западе, как раз производилась на украинском предприятии "Южмаш"."Поэтому опасность такая существовала, особенно, имея в виду, тот политический режим, который образовался на Украине", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

южмаш, в мире, украина, ядерное оружие