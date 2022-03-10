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Украина имела потенциал для разработки ядерного оружия, заявили в МИД
Украина имела потенциал для разработки ядерного оружия, заявили в МИД - РИА Новости, 10.03.2022
Украина имела потенциал для разработки ядерного оружия, заявили в МИД
У украинской стороны сохранился потенциал, мощности и кадры для разработки собственного ядерного оружия, поэтому опасность существовала, заявил заместитель... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T20:02
2022-03-10T20:02
южмаш
в мире
украина
ядерное оружие
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У украинской стороны сохранился потенциал, мощности и кадры для разработки собственного ядерного оружия, поэтому опасность существовала, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контролю над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.Он напомнил, что ракета "Сатана", потенциал которой активно обсуждался на Западе, как раз производилась на украинском предприятии "Южмаш"."Поэтому опасность такая существовала, особенно, имея в виду, тот политический режим, который образовался на Украине", - отметил дипломат.
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html
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южмаш, в мире, украина, ядерное оружие
20:02 10.03.2022
 
Украина имела потенциал для разработки ядерного оружия, заявили в МИД

Замдиректора департамента МИД: Украина имела потенциал для разработки ядерного оружия

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У украинской стороны сохранился потенциал, мощности и кадры для разработки собственного ядерного оружия, поэтому опасность существовала, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контролю над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.
"Потенциал у украинской стороны, естественно, есть, кадры еще советского периода есть, есть исследовательские институты, АЭС, где можно из отработавшего ядерного топлива и оружейный материал извлечь, есть известные мощности, которые позволяют создавать средства доставки", - сказал Вишневецкий, выступая на дискуссии международного клуба "Валдай".
Он напомнил, что ракета "Сатана", потенциал которой активно обсуждался на Западе, как раз производилась на украинском предприятии "Южмаш".
"Поэтому опасность такая существовала, особенно, имея в виду, тот политический режим, который образовался на Украине", - отметил дипломат.
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