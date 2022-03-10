https://ria.ru/20220310/ukraina-1777541421.html
В ДНР обвинили Украину в использовании транспорта ООН для перевозки оружия
В ДНР обвинили Украину в использовании транспорта ООН для перевозки оружия - РИА Новости, 10.03.2022
В ДНР обвинили Украину в использовании транспорта ООН для перевозки оружия
Украинские войска используют транспорт с символикой ООН для перевозки средств ПЗРК - штаб территориальной обороны ДНР РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:45
2022-03-10T18:45
2022-03-10T18:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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Украинские войска используют транспорт с символикой ООН для перевозки средств ПЗРК - штаб территориальной обороны ДНРРИА Новости / Динамика дня
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Материал дополняется
В ДНР обвинили Украину в использовании транспорта ООН для перевозки оружия
ДНР: Украина использует транспорт с символикой ООН для перевозки ПЗРК
Украинские войска используют транспорт с символикой ООН для перевозки средств ПЗРК - штаб территориальной обороны ДНР
РИА Новости / Динамика дня