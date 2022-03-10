https://ria.ru/20220310/ukraina-1777541421.html

В ДНР обвинили Украину в использовании транспорта ООН для перевозки оружия

В ДНР обвинили Украину в использовании транспорта ООН для перевозки оружия - РИА Новости, 10.03.2022

В ДНР обвинили Украину в использовании транспорта ООН для перевозки оружия

Украинские войска используют транспорт с символикой ООН для перевозки средств ПЗРК - штаб территориальной обороны ДНР РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:45

2022-03-10T18:45

2022-03-10T18:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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Украинские войска используют транспорт с символикой ООН для перевозки средств ПЗРК - штаб территориальной обороны ДНРРИА Новости / Динамика дня

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире