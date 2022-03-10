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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777511511.html
Кадыров показал опытных бойцов, готовых отправиться на Украину
Кадыров показал опытных бойцов, готовых отправиться на Украину - РИА Новости, 10.03.2022
Кадыров показал опытных бойцов, готовых отправиться на Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео, на котором начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Чечни Мурад Чалаев от лица личного состава... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:53
2022-03-10T16:53
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
политика
признание днр и лнр в россии
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ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео, на котором начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Чечни Мурад Чалаев от лица личного состава заявляет о готовности принять участие в российской спецоперации по демилитаризации Украины, по словам главы региона, они имеют "богатый боевой опыт"."Бойцы ОМВД РФ по Ножай-Юртовскому району имеют богатый боевой опыт. На их счету сотни успешных спецопераций против террористических бандформирований в сложной горно-лесистой местности. Они не раз доказывали на деле свой высокий профессионализм, бесстрашие и умение максимально эффективно решать боевые задачи. Сегодня бойцы готовы применить все свои навыки и умения против националистов и бандеровцев на Украине", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, политика, признание днр и лнр в россии
16:53 10.03.2022
 
Кадыров показал опытных бойцов, готовых отправиться на Украину

Кадыров показал бойцов с "богатым боевым опытом", готовых отправиться на Украину

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкБоец элитного спецподразделения Чеченской Республики
Боец элитного спецподразделения Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Боец элитного спецподразделения Чеченской Республики
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ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео, на котором начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Чечни Мурад Чалаев от лица личного состава заявляет о готовности принять участие в российской спецоперации по демилитаризации Украины, по словам главы региона, они имеют "богатый боевой опыт".
"Бойцы ОМВД РФ по Ножай-Юртовскому району имеют богатый боевой опыт. На их счету сотни успешных спецопераций против террористических бандформирований в сложной горно-лесистой местности. Они не раз доказывали на деле свой высокий профессионализм, бесстрашие и умение максимально эффективно решать боевые задачи. Сегодня бойцы готовы применить все свои навыки и умения против националистов и бандеровцев на Украине", - написал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 06:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров заявил о "глубоком шоке" из-за действий США на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияПолитикаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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