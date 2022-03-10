https://ria.ru/20220310/ukraina-1777511511.html
Кадыров показал опытных бойцов, готовых отправиться на Украину
Кадыров показал опытных бойцов, готовых отправиться на Украину - РИА Новости, 10.03.2022
Кадыров показал опытных бойцов, готовых отправиться на Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео, на котором начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Чечни Мурад Чалаев от лица личного состава... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:53
2022-03-10T16:53
2022-03-10T16:53
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
политика
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593827150_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_7a6505a0cec53b21da7738ff63a47d0c.jpg
ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео, на котором начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Чечни Мурад Чалаев от лица личного состава заявляет о готовности принять участие в российской спецоперации по демилитаризации Украины, по словам главы региона, они имеют "богатый боевой опыт"."Бойцы ОМВД РФ по Ножай-Юртовскому району имеют богатый боевой опыт. На их счету сотни успешных спецопераций против террористических бандформирований в сложной горно-лесистой местности. Они не раз доказывали на деле свой высокий профессионализм, бесстрашие и умение максимально эффективно решать боевые задачи. Сегодня бойцы готовы применить все свои навыки и умения против националистов и бандеровцев на Украине", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593827150_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_0160fa8a9f43a56e4cd172309afe0889.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, политика, признание днр и лнр в россии
Кадыров показал опытных бойцов, готовых отправиться на Украину
Кадыров показал бойцов с "богатым боевым опытом", готовых отправиться на Украину