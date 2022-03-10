https://ria.ru/20220310/ukraina-1777511511.html

Кадыров показал опытных бойцов, готовых отправиться на Украину

Кадыров показал опытных бойцов, готовых отправиться на Украину - РИА Новости, 10.03.2022

Кадыров показал опытных бойцов, готовых отправиться на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео, на котором начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Чечни Мурад Чалаев от лица личного состава... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:53

2022-03-10T16:53

2022-03-10T16:53

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

политика

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593827150_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_7a6505a0cec53b21da7738ff63a47d0c.jpg

ГРОЗНЫЙ, 10 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео, на котором начальник ОМВД России по Ножай-Юртовскому району Чечни Мурад Чалаев от лица личного состава заявляет о готовности принять участие в российской спецоперации по демилитаризации Украины, по словам главы региона, они имеют "богатый боевой опыт"."Бойцы ОМВД РФ по Ножай-Юртовскому району имеют богатый боевой опыт. На их счету сотни успешных спецопераций против террористических бандформирований в сложной горно-лесистой местности. Они не раз доказывали на деле свой высокий профессионализм, бесстрашие и умение максимально эффективно решать боевые задачи. Сегодня бойцы готовы применить все свои навыки и умения против националистов и бандеровцев на Украине", - написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777394283.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, политика, признание днр и лнр в россии