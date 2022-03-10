https://ria.ru/20220310/ukraina-1777506908.html

Украинские власти сообщили об эвакуации из Изюма двух тысяч человек

Украинские власти сообщили об эвакуации из Изюма двух тысяч человек - РИА Новости, 10.03.2022

Украинские власти сообщили об эвакуации из Изюма двух тысяч человек

Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из города Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса с двумя тысячами человек. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:41

2022-03-10T16:41

2022-03-10T16:41

обострение ситуации в днр и лнр

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изюм (город)

кирилл тимошенко

харьковская область

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из города Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса с двумя тысячами человек."Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находятся около двух тысяч человек. Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика до Днепра. Доставлен также гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости", - написал Тимошенко в Telegram.Ранее в четверг вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров, в том числе из города Изюм Харьковской области в город Лозовая Харьковской области (Изюм-Малая Камышеваха-Барвенково-Близнецы-Лозовая).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, изюм (город), кирилл тимошенко, харьковская область