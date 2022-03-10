Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777506908.html
Украинские власти сообщили об эвакуации из Изюма двух тысяч человек
Украинские власти сообщили об эвакуации из Изюма двух тысяч человек - РИА Новости, 10.03.2022
Украинские власти сообщили об эвакуации из Изюма двух тысяч человек
Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из города Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса с двумя тысячами человек. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:41
2022-03-10T16:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
изюм (город)
кирилл тимошенко
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777153765_0:0:3614:2034_1920x0_80_0_0_1147488f1a51083bf817de3ce5b1115b.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из города Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса с двумя тысячами человек."Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находятся около двух тысяч человек. Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика до Днепра. Доставлен также гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости", - написал Тимошенко в Telegram.Ранее в четверг вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров, в том числе из города Изюм Харьковской области в город Лозовая Харьковской области (Изюм-Малая Камышеваха-Барвенково-Близнецы-Лозовая).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html
украина
изюм (город)
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777153765_883:0:3614:2048_1920x0_80_0_0_ff0de8818ccb924bc66dde938cafed8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, изюм (город), кирилл тимошенко, харьковская область
16:41 10.03.2022
 
Украинские власти сообщили об эвакуации из Изюма двух тысяч человек

В офисе Зеленского сообщили о выезде из Изюма 44 автобусов с двумя тысячами эвакуированных

© REUTERS / Deputy Head for President's Office, UkraineЭвакуация на Украине
Эвакуация на Украине - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Deputy Head for President's Office, Ukraine
Эвакуация на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что из города Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса с двумя тысячами человек.
"Из Изюма выехали 44 эвакуационных автобуса, в которых находятся около двух тысяч человек. Для эвакуированных по их желанию обеспечивается дальнейшая логистика до Днепра. Доставлен также гуманитарный груз с продуктами питания, вещами первой необходимости", - написал Тимошенко в Telegram.
Ранее в четверг вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров, в том числе из города Изюм Харьковской области в город Лозовая Харьковской области (Изюм-Малая Камышеваха-Барвенково-Близнецы-Лозовая).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 08:00
Киев пережил исход
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаИзюм (город)Кирилл ТимошенкоХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала