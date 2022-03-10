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США хотели расширить биологическую программу на Украине, заявили в РХБЗ
США хотели расширить биологическую программу на Украине, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 10.03.2022
США хотели расширить биологическую программу на Украине, заявили в РХБЗ
США предлагали расширить свою военно-биологическую программу на территории Украины, в частности, продолжали эксперименты по изучению возбудителей сибирской язвы РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:35
2022-03-10T16:35
сша
украина
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. США предлагали расширить свою военно-биологическую программу на территории Украины, в частности, продолжали эксперименты по изучению возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов."Кроме того, изученные материалы содержат предложения по расширению военно-биологической программы США на территории Украины. Так, обнаружилось свидетельство продолжения завершенных биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней", - сказал Кириллов.
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сша, украина, в мире, вооруженные силы рф
16:35 10.03.2022
 
США хотели расширить биологическую программу на Украине, заявили в РХБЗ

Начальник войск РХБЗ Кириллов: США хотели расширить биологическую программу на Украине

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница бактериологической лаборатории
Сотрудница бактериологической лаборатории - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудница бактериологической лаборатории
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. США предлагали расширить свою военно-биологическую программу на территории Украины, в частности, продолжали эксперименты по изучению возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
"Кроме того, изученные материалы содержат предложения по расширению военно-биологической программы США на территории Украины. Так, обнаружилось свидетельство продолжения завершенных биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней", - сказал Кириллов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 14:59Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Россия может созвать международный трибунал по биолабораториям на Украине
 
СШАУкраинаВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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