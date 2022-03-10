https://ria.ru/20220310/ukraina-1777504660.html

США хотели расширить биологическую программу на Украине, заявили в РХБЗ

США хотели расширить биологическую программу на Украине, заявили в РХБЗ - РИА Новости, 10.03.2022

США хотели расширить биологическую программу на Украине, заявили в РХБЗ

США предлагали расширить свою военно-биологическую программу на территории Украины, в частности, продолжали эксперименты по изучению возбудителей сибирской язвы РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:35

2022-03-10T16:35

2022-03-10T16:35

сша

украина

в мире

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. США предлагали расширить свою военно-биологическую программу на территории Украины, в частности, продолжали эксперименты по изучению возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов."Кроме того, изученные материалы содержат предложения по расширению военно-биологической программы США на территории Украины. Так, обнаружилось свидетельство продолжения завершенных биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20220310/laboratorii-1777481319.html

сша

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сша, украина, в мире, вооруженные силы рф