https://ria.ru/20220310/ukraina-1777502181.html

В РХБЗ рассказали о передаче биообразцов граждан Украины за рубеж

В РХБЗ рассказали о передаче биообразцов граждан Украины за рубеж - РИА Новости, 10.03.2022

В РХБЗ рассказали о передаче биообразцов граждан Украины за рубеж

Документы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины подтверждают многочисленные случаи передачи... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:25

2022-03-10T16:25

2022-03-10T16:25

в мире

украина

сша

вооруженные силы рф

войска рхбз

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Документы о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж, можно с высокой долей вероятности говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, поражающих различные этнические группы, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи биологических образцов украинских граждан за рубеж. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения", - сказал он.Кириллов привел примеры подобных передач биологических образцов."Из центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины в референс-лабораторию инфекционных болезней австралийского института Догерти было передано 350 криоконтейнеров с образцами сыворотки крови под предлогом определения титров антител", - заявил он.Он также рассказал про проект № 68727 ЕN, финансируемый Германией. В его рамках в гамбургский институт тропической медицины имени Бернанда Нохта передали одну тысячу образцов сыворотки крови граждан из различных областей Украины, относящихся, при этом, исключительно к славянскому этносу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/infektsii-1777497449.html

https://ria.ru/20220309/biolaboratorii-1777280157.html

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донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, сша, вооруженные силы рф, войска рхбз, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика