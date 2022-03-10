https://ria.ru/20220310/ukraina-1777487308.html

На Украине сообщили об эвакуации 768 иностранных студентов в Польшу

На Украине сообщили об эвакуации 768 иностранных студентов в Польшу - РИА Новости, 10.03.2022

На Украине сообщили об эвакуации 768 иностранных студентов в Польшу

Погранслужба Украины сообщила в четверг, что 768 иностранных студентов из 26 стран эвакуированы поездом в Польшу. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:32

2022-03-10T15:32

2022-03-10T15:41

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Погранслужба Украины сообщила в четверг, что 768 иностранных студентов из 26 стран эвакуированы поездом в Польшу."Студенты 26 стран мира эвакуированы поездом в Польшу. В пункте пропуска "Мостиска железнодорожная" пограничники отдела Львовского отряда оформили поезд "Львов-Перемышль", которым выезжали из страны 768 иностранцев", - говорится в сообщении погранслужбы.По информации ведомства, среди эвакуированных студентов граждане Армении, Белоруссии, Грузии, Египта, Нигерии, Сирии, Палестины, России, Франции, Индии и Италии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, ситуация в днр и лнр, пограничная служба украины