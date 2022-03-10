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На Украине изымут объекты собственности России и ее резидентов
На Украине изымут объекты собственности России и ее резидентов - РИА Новости, 10.03.2022
На Украине изымут объекты собственности России и ее резидентов
Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов, сообщается на сайте Верховной... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:57
2022-03-10T16:03
украина
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов, сообщается на сайте Верховной рады."Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон &lt;…&gt; "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", — отмечается там.Его реализацией займется комитет по вопросам экономического развития.В документе указывается, что "принудительное изъятие" имущества осуществляется без какой-либо компенсации его стоимости.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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украина
14:57 10.03.2022 (обновлено: 16:03 10.03.2022)
 
На Украине изымут объекты собственности России и ее резидентов

Президент Украины Зеленский подписал закон об изъятии собственности России и ее резидентов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов, сообщается на сайте Верховной рады.

"Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон <…> "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", — отмечается там.
Его реализацией займется комитет по вопросам экономического развития.
В документе указывается, что "принудительное изъятие" имущества осуществляется без какой-либо компенсации его стоимости.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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