https://ria.ru/20220310/ukraina-1777480996.html

На Украине изымут объекты собственности России и ее резидентов

На Украине изымут объекты собственности России и ее резидентов - РИА Новости, 10.03.2022

На Украине изымут объекты собственности России и ее резидентов

Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов, сообщается на сайте Верховной... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:57

2022-03-10T14:57

2022-03-10T16:03

украина

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов, сообщается на сайте Верховной рады."Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон <…> "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", — отмечается там.Его реализацией займется комитет по вопросам экономического развития.В документе указывается, что "принудительное изъятие" имущества осуществляется без какой-либо компенсации его стоимости.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220310/lavrov-1777465005.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина