https://ria.ru/20220310/ukraina-1777480996.html
На Украине изымут объекты собственности России и ее резидентов
На Украине изымут объекты собственности России и ее резидентов - РИА Новости, 10.03.2022
На Украине изымут объекты собственности России и ее резидентов
Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов, сообщается на сайте Верховной... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:57
2022-03-10T14:57
2022-03-10T16:03
украина
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов, сообщается на сайте Верховной рады."Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон <…> "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", — отмечается там.Его реализацией займется комитет по вопросам экономического развития.В документе указывается, что "принудительное изъятие" имущества осуществляется без какой-либо компенсации его стоимости.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220310/lavrov-1777465005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина
14:57 10.03.2022 (обновлено: 16:03 10.03.2022)
На Украине изымут объекты собственности России и ее резидентов
Президент Украины Зеленский подписал закон об изъятии собственности России и ее резидентов
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов, сообщается на сайте Верховной рады.
"Зеленский подписал принятый Верховной радой Украины закон <…> "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", — отмечается там.
Его реализацией займется комитет по вопросам экономического развития.
В документе указывается, что "принудительное изъятие" имущества осуществляется без какой-либо компенсации его стоимости.
Россия
начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.