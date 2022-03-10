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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777473220.html
Путин, Макрон и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине
Путин, Макрон и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Путин, Макрон и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:28
2022-03-10T14:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
германия
франция
украина
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Продолжили обсуждать тему Украины", — рассказал он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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в мире, россия, германия, франция, украина, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, ситуация в днр и лнр
14:28 10.03.2022 (обновлено: 14:47 10.03.2022)
 
Путин, Макрон и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президенты Путин, Макрон и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Продолжили обсуждать тему Украины", — рассказал он.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияГерманияФранцияУкраинаВладимир ПутинЭммануэль МакронОлаф ШольцСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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