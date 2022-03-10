https://ria.ru/20220310/ukraina-1777473220.html

Путин, Макрон и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

Путин, Макрон и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине - РИА Новости, 10.03.2022

Путин, Макрон и Шольц обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:28

2022-03-10T14:28

2022-03-10T14:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

германия

франция

украина

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Продолжили обсуждать тему Украины", — рассказал он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали подобные меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к подобному развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.

https://ria.ru/20220309/vstrecha-1777372386.html

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германия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, германия, франция, украина, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, ситуация в днр и лнр