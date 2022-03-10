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https://ria.ru/20220310/ukraina-1777462149.html
Лавров рассказал, что нужно Западу от Украины
Лавров рассказал, что нужно Западу от Украины - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров рассказал, что нужно Западу от Украины
Западу от Украины нужно только одно - чтобы Украина работала против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:50
2022-03-10T13:50
в мире
дмитрий кулеба
россия
украина
мид украины
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Западу от Украины нужно только одно - чтобы Украина работала против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Западу от Украины нужно только одно: чтобы она постоянно работала против России, против всего русского", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777141284.html
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в мире, дмитрий кулеба, россия, украина, мид украины, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:50 10.03.2022
 
Лавров рассказал, что нужно Западу от Украины

Глава МИД Лавров: Западу от Украины нужно только одно — чтобы она работала против России

© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Западу от Украины нужно только одно - чтобы Украина работала против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Западу от Украины нужно только одно: чтобы она постоянно работала против России, против всего русского", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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В миреДмитрий КулебаРоссияУкраинаМИД УкраиныСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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