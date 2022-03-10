https://ria.ru/20220310/ukraina-1777462149.html

Лавров рассказал, что нужно Западу от Украины

Лавров рассказал, что нужно Западу от Украины - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров рассказал, что нужно Западу от Украины

Западу от Украины нужно только одно - чтобы Украина работала против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:50

2022-03-10T13:50

2022-03-10T13:50

в мире

дмитрий кулеба

россия

украина

мид украины

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Западу от Украины нужно только одно - чтобы Украина работала против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Западу от Украины нужно только одно: чтобы она постоянно работала против России, против всего русского", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777141284.html

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украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

в мире, дмитрий кулеба, россия, украина, мид украины, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)