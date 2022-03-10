https://ria.ru/20220310/ukraina-1777462149.html
Лавров рассказал, что нужно Западу от Украины
Лавров рассказал, что нужно Западу от Украины - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров рассказал, что нужно Западу от Украины
Западу от Украины нужно только одно - чтобы Украина работала против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:50
2022-03-10T13:50
2022-03-10T13:50
в мире
дмитрий кулеба
россия
украина
мид украины
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777450503_0:367:2888:1991_1920x0_80_0_0_0ffa96afe1a9c4f741d4dff955352a77.jpg
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Западу от Украины нужно только одно - чтобы Украина работала против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Западу от Украины нужно только одно: чтобы она постоянно работала против России, против всего русского", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777141284.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777450503_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_117b6123ea7a6fc899d732d3739e5023.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий кулеба, россия, украина, мид украины, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров рассказал, что нужно Западу от Украины
Глава МИД Лавров: Западу от Украины нужно только одно — чтобы она работала против России