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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777457451.html
Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину
Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет милитаризации Украины, а хочет видеть ее дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:31
2022-03-10T13:59
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
ситуация в днр и лнр
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет милитаризации Украины, а хочет видеть ее дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине."Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Министр добавил: "Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России"."И президент (Владимир) Путин четко объяснил, почему он принял решение о проведении специальной военной операции, я надеюсь, даже если вам не разрешат об этом рассказывать своим слушателям и зрителям, вы сами можете почитать и понять нашу логику, она там очень четко объяснена. Мы хотим Украины, которая будет дружественной, демилитаризованной, Украины, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, Украины, в которой не будет запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь", - сказал Лавров, обращаясь к зарубежным журналистам.Министр добавил, что "это все накапливалось". "Это все в законодательстве отражено, и все наши увещевания на протяжении последних 8 лет после государственного переворота, все наши обращения к западным коллегам, чтобы они вразумили украинскую власть, они наталкивались на глухую стену молчания", - пояснил министр.
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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353
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Лавров: "Мы хотим, чтобы Украина была нейтральной"
Лавров: РФ хочет, чтобы Украина была нейтральной, готова обсуждать гарантии ее безопасности. Россия считает неприемлемым отказ НАТО учитывать интересы Москвы в вопросах расширения альянса - Лавров.
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сергей лавров, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, ситуация в днр и лнр
13:31 10.03.2022 (обновлено: 13:59 10.03.2022)
 
Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину

Глава МИД Лавров: Россия хочет видеть Украину дружественной и без запретов на русское

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет милитаризации Украины, а хочет видеть ее дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.
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"Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Министр добавил: "Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России".
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"И президент (Владимир) Путин четко объяснил, почему он принял решение о проведении специальной военной операции, я надеюсь, даже если вам не разрешат об этом рассказывать своим слушателям и зрителям, вы сами можете почитать и понять нашу логику, она там очень четко объяснена. Мы хотим Украины, которая будет дружественной, демилитаризованной, Украины, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, Украины, в которой не будет запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь", - сказал Лавров, обращаясь к зарубежным журналистам.
Министр добавил, что "это все накапливалось". "Это все в законодательстве отражено, и все наши увещевания на протяжении последних 8 лет после государственного переворота, все наши обращения к западным коллегам, чтобы они вразумили украинскую власть, они наталкивались на глухую стену молчания", - пояснил министр.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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