https://ria.ru/20220310/ukraina-1777457451.html

Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину

Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину - РИА Новости, 10.03.2022

Лавров рассказал, какой Россия хочет видеть Украину

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет милитаризации Украины, а хочет видеть ее дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:31

2022-03-10T13:31

2022-03-10T13:59

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

в мире

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украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

ситуация в днр и лнр

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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет милитаризации Украины, а хочет видеть ее дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине."Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Министр добавил: "Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России"."И президент (Владимир) Путин четко объяснил, почему он принял решение о проведении специальной военной операции, я надеюсь, даже если вам не разрешат об этом рассказывать своим слушателям и зрителям, вы сами можете почитать и понять нашу логику, она там очень четко объяснена. Мы хотим Украины, которая будет дружественной, демилитаризованной, Украины, в которой не будет угрозы создания очередного нацистского государства, Украины, в которой не будет запрета на русский язык, русскую культуру, русскую православную церковь", - сказал Лавров, обращаясь к зарубежным журналистам.Министр добавил, что "это все накапливалось". "Это все в законодательстве отражено, и все наши увещевания на протяжении последних 8 лет после государственного переворота, все наши обращения к западным коллегам, чтобы они вразумили украинскую власть, они наталкивались на глухую стену молчания", - пояснил министр.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220119/programmist-1768473938.html

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Лавров: "Мы хотим, чтобы Украина была нейтральной" Лавров: РФ хочет, чтобы Украина была нейтральной, готова обсуждать гарантии ее безопасности. Россия считает неприемлемым отказ НАТО учитывать интересы Москвы в вопросах расширения альянса - Лавров. 2022-03-10T13:31 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, ситуация в днр и лнр