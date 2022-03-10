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Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной, заявил Лавров
Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022
Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет милитаризации Украины. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:27
2022-03-10T14:05
в мире
россия
нато
украина
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет милитаризации Украины.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине."Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Министр добавил: "Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России"."Нам сказали: говорите о чем угодно можно в принципе, но вопросы расширения НАТО даже не лезьте, мы сами это будем решать, без вас, и не волнуйтесь, вашей безопасности расширение НАТО не угрожает. А с какой стати вопросы нашей безопасности и интересы нашей безопасности определяет НАТО, уверяя нас в том, что нам ничего не грозит?" - задался вопросом министр на пресс-конференции в турецкой Анталье, добавив, что "так не пойдет и с Россией так разговаривать нельзя"."Мы до последнего хотели решить вопрос дипломатическим путем. Мы представили развернутый документ о нашем двустороннем договоре с Соединенными Штатами и проект соглашения Россия-НАТО по всем ключевым вопросам европейской безопасности с учетом интересов безопасности всех без исключения стран континента, включая Украину. Нам было сказано, что "Украина - это наша (страна - ред.), и мы сами с Украиной будем решать ее судьбу", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html
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в мире, россия, нато, украина, сергей лавров
13:27 10.03.2022 (обновлено: 14:05 10.03.2022)
 
Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной, заявил Лавров

Глав МИД Лавров: Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной

© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem OzdelПереговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье
Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Turkish Foreign Ministry/Cem Ozdel
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет милитаризации Украины.
Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.
"Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Министр добавил: "Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России".
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"Мы до последнего хотели решить вопрос дипломатическим путем. Мы представили развернутый документ о нашем двустороннем договоре с Соединенными Штатами и проект соглашения Россия-НАТО по всем ключевым вопросам европейской безопасности с учетом интересов безопасности всех без исключения стран континента, включая Украину. Нам было сказано, что "Украина - это наша (страна - ред.), и мы сами с Украиной будем решать ее судьбу", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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