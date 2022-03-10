https://ria.ru/20220310/ukraina-1777456434.html

Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной, заявил Лавров

Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной, заявил Лавров - РИА Новости, 10.03.2022

Россия хочет, чтобы Украина была нейтральной, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет милитаризации Украины. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:27

2022-03-10T13:27

2022-03-10T14:05

в мире

россия

нато

украина

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777450503_0:367:2888:1991_1920x0_80_0_0_0ffa96afe1a9c4f741d4dff955352a77.jpg

АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не хочет милитаризации Украины.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине."Мы не хотим милитаризации Украины, в НАТО ли, без НАТО ли, потому что можно без всякой НАТО поставить туда системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.Министр добавил: "Конечно же, мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, президент Путин много раз говорил, что настаивая на нерасширении НАТО, мы совсем не хотим навязать украинскому народу, украинскому государству безопасность, и мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России"."Нам сказали: говорите о чем угодно можно в принципе, но вопросы расширения НАТО даже не лезьте, мы сами это будем решать, без вас, и не волнуйтесь, вашей безопасности расширение НАТО не угрожает. А с какой стати вопросы нашей безопасности и интересы нашей безопасности определяет НАТО, уверяя нас в том, что нам ничего не грозит?" - задался вопросом министр на пресс-конференции в турецкой Анталье, добавив, что "так не пойдет и с Россией так разговаривать нельзя"."Мы до последнего хотели решить вопрос дипломатическим путем. Мы представили развернутый документ о нашем двустороннем договоре с Соединенными Штатами и проект соглашения Россия-НАТО по всем ключевым вопросам европейской безопасности с учетом интересов безопасности всех без исключения стран континента, включая Украину. Нам было сказано, что "Украина - это наша (страна - ред.), и мы сами с Украиной будем решать ее судьбу", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

https://ria.ru/20220309/ssha-1777190563.html

https://ria.ru/20220310/neytralitet-1777452482.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, нато, украина, сергей лавров