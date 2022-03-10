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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777454589.html
НАТО не готова обеспечить безопасность Украины, заявил Кулеба
НАТО не готова обеспечить безопасность Украины, заявил Кулеба - РИА Новости, 10.03.2022
НАТО не готова обеспечить безопасность Украины, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО пока не готова обеспечить безопасность страны. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:19
2022-03-10T13:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
нато
дмитрий кулеба
мид украины
ситуация в днр и лнр
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО пока не готова обеспечить безопасность страны.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине."НАТО пока не может обеспечить нашу безопасность от нападений России. Сейчас нужно обеспечить безопасность Украины, сейчас нужно говорить о гарантиях безопасности Украины"- заявил Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777138688.html
https://ria.ru/20220306/konflikt-1776900041.html
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в мире, украина, нато, дмитрий кулеба, мид украины, ситуация в днр и лнр
13:19 10.03.2022 (обновлено: 13:57 10.03.2022)
 
НАТО не готова обеспечить безопасность Украины, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: НАТО не готова обеспечить безопасность Киева

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО пока не готова обеспечить безопасность страны.
Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО
"НАТО пока не может обеспечить нашу безопасность от нападений России. Сейчас нужно обеспечить безопасность Украины, сейчас нужно говорить о гарантиях безопасности Украины"- заявил Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 11:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНАТОДмитрий КулебаМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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