https://ria.ru/20220310/ukraina-1777454589.html

НАТО не готова обеспечить безопасность Украины, заявил Кулеба

НАТО не готова обеспечить безопасность Украины, заявил Кулеба - РИА Новости, 10.03.2022

НАТО не готова обеспечить безопасность Украины, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО пока не готова обеспечить безопасность страны. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:19

2022-03-10T13:19

2022-03-10T13:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

нато

дмитрий кулеба

мид украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772995827_0:91:2468:1479_1920x0_80_0_0_a905cf119884e82de414cbdafa1d17f8.jpg

АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО пока не готова обеспечить безопасность страны.Переговоры глав МИД Турции, России и Украины Мевлюта Чавушоглу, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы состоялись в четверг в Анталье. Это первая встреча глав МИД РФ и Украины с начала военной операции на Украине."НАТО пока не может обеспечить нашу безопасность от нападений России. Сейчас нужно обеспечить безопасность Украины, сейчас нужно говорить о гарантиях безопасности Украины"- заявил Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777138688.html

https://ria.ru/20220306/konflikt-1776900041.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, дмитрий кулеба, мид украины, ситуация в днр и лнр