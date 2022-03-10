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Лавров предупредил об опасности поставок вооружений на Украину
Лавров предупредил об опасности поставок вооружений на Украину - РИА Новости, 10.03.2022
Лавров предупредил об опасности поставок вооружений на Украину
Поставки оружия Украине со стороны Запада опасны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:07
2022-03-10T13:27
в мире
сергей лавров
украина
вооруженные силы рф
мид украины
евросоюз
донецкая народная республика
луганская народная республика
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АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Поставки оружия Украине со стороны Запада опасны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, то мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который в нарушение всех своих принципов и ценностей так называемых, по сути дела поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов, которые на плече могут перемещаться куда угодно и которые очень часто террористы использовали для того, чтобы создавать угрозы для гражданской авиации", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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украина
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россия
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в мире, сергей лавров, украина, вооруженные силы рф, мид украины, евросоюз, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, дмитрий кулеба, владимир путин
13:07 10.03.2022 (обновлено: 13:27 10.03.2022)
 
Лавров предупредил об опасности поставок вооружений на Украину

Глава МИД Лавров заявил, что поставки вооружений на Украину опасны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 10 мар - РИА Новости. Поставки оружия Украине со стороны Запада опасны, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, то мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который в нарушение всех своих принципов и ценностей так называемых, по сути дела поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов, которые на плече могут перемещаться куда угодно и которые очень часто террористы использовали для того, чтобы создавать угрозы для гражданской авиации", - сказал Лавров после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреСергей ЛавровУкраинаВооруженные силы РФМИД УкраиныЕвросоюзДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДмитрий КулебаВладимир Путин
 
 
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