https://ria.ru/20220310/ukraina-1777448243.html

Володин призвал отделять Украину от украинской власти

Володин призвал отделять Украину от украинской власти - РИА Новости, 10.03.2022

Володин призвал отделять Украину от украинской власти

Нужно отделять Украину от власти, пришедшую в результате переворота, которая проводит недружественную политику по отношению как к России, так и к своему народу, РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:53

2022-03-10T12:53

2022-03-10T12:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

госдума рф

вячеслав володин

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нужно отделять Украину от власти, пришедшую в результате переворота, которая проводит недружественную политику по отношению как к России, так и к своему народу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."О тех, кто не может быть нам партнером... Давайте вещи называть своими именами. Кстати, буквально мы с вами начинали работу, наш министр иностранных дел достаточно понятно высказался в отношении Совета Европы, где правит НАТО, двойные стандарты и никто не думает ни о безопасности, ни о последствиях принимаемых решений, потому что утратили свой суверенитет. Так же, как его утратила Украина. И надо отделять Украину от власти, которая там пришла в результате переворота и потом при поддержке Вашингтона проводит политику отнюдь не дружественную не только к России, но и к своему народу, истребляя ее, угнетая его. Там нет ни демократии, ни прав, ни свобод", - сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.Спикер ГД отметил важность консолидации думских фракций по ситуации на Украине. По его словам, лидеры разных партий поддерживают действия России, президента страны и "поддерживают наших ребят, которые сейчас воюют за безопасность наших граждан".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html

https://ria.ru/20220310/ukraina-1777418034.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, госдума рф, вячеслав володин, украина, ситуация в днр и лнр