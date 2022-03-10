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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777448243.html
Володин призвал отделять Украину от украинской власти
Володин призвал отделять Украину от украинской власти - РИА Новости, 10.03.2022
Володин призвал отделять Украину от украинской власти
Нужно отделять Украину от власти, пришедшую в результате переворота, которая проводит недружественную политику по отношению как к России, так и к своему народу, РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:53
2022-03-10T12:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
госдума рф
вячеслав володин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нужно отделять Украину от власти, пришедшую в результате переворота, которая проводит недружественную политику по отношению как к России, так и к своему народу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."О тех, кто не может быть нам партнером... Давайте вещи называть своими именами. Кстати, буквально мы с вами начинали работу, наш министр иностранных дел достаточно понятно высказался в отношении Совета Европы, где правит НАТО, двойные стандарты и никто не думает ни о безопасности, ни о последствиях принимаемых решений, потому что утратили свой суверенитет. Так же, как его утратила Украина. И надо отделять Украину от власти, которая там пришла в результате переворота и потом при поддержке Вашингтона проводит политику отнюдь не дружественную не только к России, но и к своему народу, истребляя ее, угнетая его. Там нет ни демократии, ни прав, ни свобод", - сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.Спикер ГД отметил важность консолидации думских фракций по ситуации на Украине. По его словам, лидеры разных партий поддерживают действия России, президента страны и "поддерживают наших ребят, которые сейчас воюют за безопасность наших граждан".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220226/denatsifikatsiya-1775160162.html
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777418034.html
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в мире, россия, госдума рф, вячеслав володин, украина, ситуация в днр и лнр
12:53 10.03.2022
 
Володин призвал отделять Украину от украинской власти

Спикер Госдумы Володин призвал отделять Украину от пришедшей вследствие переворота власти

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нужно отделять Украину от власти, пришедшую в результате переворота, которая проводит недружественную политику по отношению как к России, так и к своему народу, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"О тех, кто не может быть нам партнером... Давайте вещи называть своими именами. Кстати, буквально мы с вами начинали работу, наш министр иностранных дел достаточно понятно высказался в отношении Совета Европы, где правит НАТО, двойные стандарты и никто не думает ни о безопасности, ни о последствиях принимаемых решений, потому что утратили свой суверенитет. Так же, как его утратила Украина. И надо отделять Украину от власти, которая там пришла в результате переворота и потом при поддержке Вашингтона проводит политику отнюдь не дружественную не только к России, но и к своему народу, истребляя ее, угнетая его. Там нет ни демократии, ни прав, ни свобод", - сказал Володин на пленарном заседании в Госдуме.
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 08:00
Полная и окончательная денацификация Украины: Россия вновь поможет Европе
Спикер ГД отметил важность консолидации думских фракций по ситуации на Украине. По его словам, лидеры разных партий поддерживают действия России, президента страны и "поддерживают наших ребят, которые сейчас воюют за безопасность наших граждан".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 10:44
Кулеба обозначил вопросы для обсуждения с Лавровым
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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