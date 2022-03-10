https://ria.ru/20220310/ukraina-1777441218.html
Песков ответил на вопрос об участии срочников в спецоперации на Украине
Песков ответил на вопрос об участии срочников в спецоперации на Украине - РИА Новости, 10.03.2022
Песков ответил на вопрос об участии срочников в спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о срочниках на Украине, отметив, что главное, что эти факты выявлены, ситуация... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:21
2022-03-10T12:21
2022-03-10T12:21
безопасность
украина
россия
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о срочниках на Украине, отметив, что главное, что эти факты выявлены, ситуация исправлена."Вчера мы уже сказали, что соответствующие материалы переданы в военную прокуратуру, которая будет осуществлять проверку и давать правовую оценку. Это произошло вчера, соответственно, ожидать сегодня каких-то итогов неправильно. Давайте дождёмся, какая информация поступит. Главное, что эти факты выявлены, и ситуация в этом плане исправлена", - сказал Песков журналистам.Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в среду сообщил, что обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.Впоследствии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на территории Украины, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания.
https://ria.ru/20220309/srochniki-1777337029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Песков ответил на вопрос об участии срочников в спецоперации на Украине
Песков о срочниках на Украине: главное, что эти факты выявлены, ситуация исправлена