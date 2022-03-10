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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российская армия уничтожила более 2900 украинских военных объектов
Российская армия уничтожила более 2900 украинских военных объектов - РИА Новости, 10.03.2022
Российская армия уничтожила более 2900 украинских военных объектов
Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили на Украине более 2900 объектов военной инфраструктуры, сообщил в четверг журналистам официальный... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:47
2022-03-10T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
игорь конашенков
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили на Украине более 2900 объектов военной инфраструктуры, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры."Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.
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в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, игорь конашенков
10:47 10.03.2022
 
Российская армия уничтожила более 2900 украинских военных объектов

Конашенков: российская армия уничтожила 2911 военных объектов на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили на Украине более 2900 объектов военной инфраструктуры, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры.
"Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.
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