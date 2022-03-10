https://ria.ru/20220310/ukraina-1777418710.html

Российская армия уничтожила более 2900 украинских военных объектов

Российская армия уничтожила более 2900 украинских военных объектов - РИА Новости, 10.03.2022

Российская армия уничтожила более 2900 украинских военных объектов

Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили на Украине более 2900 объектов военной инфраструктуры, сообщил в четверг журналистам официальный... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:47

2022-03-10T10:47

2022-03-10T10:47

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игорь конашенков

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала спецоперации уничтожили на Украине более 2900 объектов военной инфраструктуры, сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, продолжается нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры."Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220310/dnr-1777415719.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, игорь конашенков