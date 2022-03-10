10:44 10.03.2022 (обновлено: 11:46 10.03.2022)
Кулеба обозначил вопросы для обсуждения с Лавровым
Глава МИД Украины Кулеба обозначил вопросы для обсуждения с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обозначил основные вопросы для обсуждения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым: прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в городах, вывод российских войск, сообщил украинский МИД.
Лавров в четверг примет участие в дипломатическом форуме в турецкой Анталье, на полях которого планируется его встреча с Кулебой при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Он (Кулеба – ред.) обозначил три основных вопроса, по которым будет настаивать на трехсторонней встрече с Лавровым: "Немедленное прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в Мариуполе, Харькове, Сумах, Волновахе и других городах Украины, вывод российских войск", - говорится в заявлении украинского МИД в Facebook.
Кулеба добавил, что Украина прибыла на переговоры с "сильной позицией".
Сообщается, что Кулеба по прибытии в Анталью провел встречу с Чавушоглу, стороны обсудили шаги по прекращению боевых действий на территории Украины.
"Глава украинской дипломатии выразил благодарность Турции за политическую и гуманитарную поддержку Украины... Кулеба поблагодарил Мевлюта Чавушоглу за инициативу организации встречи с министром иностранных дел России", - добавили в МИД Украины.
Украинский министр призвал Турцию продолжить работу с Москвой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.