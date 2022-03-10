https://ria.ru/20220310/ukraina-1777414968.html
Националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР
Националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР - РИА Новости, 10.03.2022
Националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР
Украинские националисты при отступлении пристёгивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на сторону войск ДНР, сообщили в штабе... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:32
2022-03-10T10:32
2022-03-10T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские националисты при отступлении пристёгивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на сторону войск ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны Республики.Как отмечается, украинские военнопленные подтверждают такое отношение со стороны командования, управляющего боевыми действиями против населения Донбасса.
https://ria.ru/20220308/mariupol-1777165053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
10:32 10.03.2022 (обновлено: 10:56 10.03.2022)
Националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР
ДНР: националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, чтобы те не сдались