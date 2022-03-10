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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777414968.html
Националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР
Националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР - РИА Новости, 10.03.2022
Националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР
Украинские националисты при отступлении пристёгивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на сторону войск ДНР, сообщили в штабе... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:32
2022-03-10T10:56
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские националисты при отступлении пристёгивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на сторону войск ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны Республики.Как отмечается, украинские военнопленные подтверждают такое отношение со стороны командования, управляющего боевыми действиями против населения Донбасса.
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украина
донецкая народная республика
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украина, в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
10:32 10.03.2022 (обновлено: 10:56 10.03.2022)
 
Националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР

ДНР: националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, чтобы те не сдались

© AP Photo / Emilio MorenattiУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украинские военные в Киеве
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские националисты при отступлении пристёгивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на сторону войск ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны Республики.

"В Новотроицком боевик был пристегнут к столбу металлической цепью. Отмечается, что при отступлении с позиций националисты пристегивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на нашу сторону при входе группировки войск ДНР в наши населенные пункты", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как отмечается, украинские военнопленные подтверждают такое отношение со стороны командования, управляющего боевыми действиями против населения Донбасса.
Окраины Мариуполя, за который идут бои - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 17:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Мариуполя хотят, чтобы националисты покинули город
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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