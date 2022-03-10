https://ria.ru/20220310/ukraina-1777414968.html

Националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР

Националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР - РИА Новости, 10.03.2022

Националисты при отступлении приковывают сослуживцев цепями, заявили в ДНР

Украинские националисты при отступлении пристёгивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на сторону войск ДНР, сообщили в штабе... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:32

2022-03-10T10:32

2022-03-10T10:56

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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донбасс

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские националисты при отступлении пристёгивают своих сослуживцев цепями, чтобы они не сложили оружие и не перешли на сторону войск ДНР, сообщили в штабе территориальной обороны Республики.Как отмечается, украинские военнопленные подтверждают такое отношение со стороны командования, управляющего боевыми действиями против населения Донбасса.

https://ria.ru/20220308/mariupol-1777165053.html

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донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр