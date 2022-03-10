https://ria.ru/20220310/ukraina-1777414698.html

Вице-премьер Украины заявила об открытии новых гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины заявила об открытии новых гуманитарных коридоров - РИА Новости, 10.03.2022

Вице-премьер Украины заявила об открытии новых гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:31

2022-03-10T10:31

2022-03-10T11:12

обострение ситуации в днр и лнр

политика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров."Мы открываем гуманитарные коридоры по следующим маршрутам: из города Тростянец в направлении города Полтава (Тростянец-Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава)... Из Краснополья в направлении города Полтава (Краснополье-Верхняя Сыроватка-Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава)... Из города Сумы в направлении города Полтавы (Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава)", - сказала она в видеообращении.Также, по словам вице-премьера, гумкоридоры открываются из Мариуполя Донецкой области в направлении города Запорожье (Мариуполь-Портовское-Мангуш-в обход Никольское-Республика-Розовка-Бельмак-Пологи-Орехов-Запорожье). Из Волновахи Донецкой области в направлении города Покровск (Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кирилловка-Угледар-Покровск), из города Изюм Харьковской области в город Лозовая Харьковской области (Изюм-Малая Камышеваха-Барвенково-Близнецы-Лозовая), из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель Киевской области в Киев.

https://ria.ru/20220309/opoveschenie-1777378707.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика, украина, признание днр и лнр в россии