10:31 10.03.2022 (обновлено: 11:12 10.03.2022)
Вице-премьер Украины заявила об открытии новых гуманитарных коридоров
Вице-премьер Украины Верещук заявила об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации
Ирина Верещук
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров.
"Мы открываем гуманитарные коридоры по следующим маршрутам: из города Тростянец в направлении города Полтава (Тростянец-Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава)... Из Краснополья в направлении города Полтава (Краснополье-Верхняя Сыроватка-Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава)... Из города Сумы в направлении города Полтавы (Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава)", - сказала она в видеообращении.
Также, по словам вице-премьера, гумкоридоры открываются из Мариуполя Донецкой области в направлении города Запорожье (Мариуполь-Портовское-Мангуш-в обход Никольское-Республика-Розовка-Бельмак-Пологи-Орехов-Запорожье). Из Волновахи Донецкой области в направлении города Покровск (Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кирилловка-Угледар-Покровск), из города Изюм Харьковской области в город Лозовая Харьковской области (Изюм-Малая Камышеваха-Барвенково-Близнецы-Лозовая), из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель Киевской области в Киев.