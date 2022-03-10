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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Вице-премьер Украины заявила об открытии новых гуманитарных коридоров
Вице-премьер Украины заявила об открытии новых гуманитарных коридоров - РИА Новости, 10.03.2022
Вице-премьер Украины заявила об открытии новых гуманитарных коридоров
Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:31
2022-03-10T11:12
обострение ситуации в днр и лнр
политика
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров."Мы открываем гуманитарные коридоры по следующим маршрутам: из города Тростянец в направлении города Полтава (Тростянец-Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава)... Из Краснополья в направлении города Полтава (Краснополье-Верхняя Сыроватка-Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава)... Из города Сумы в направлении города Полтавы (Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава)", - сказала она в видеообращении.Также, по словам вице-премьера, гумкоридоры открываются из Мариуполя Донецкой области в направлении города Запорожье (Мариуполь-Портовское-Мангуш-в обход Никольское-Республика-Розовка-Бельмак-Пологи-Орехов-Запорожье). Из Волновахи Донецкой области в направлении города Покровск (Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кирилловка-Угледар-Покровск), из города Изюм Харьковской области в город Лозовая Харьковской области (Изюм-Малая Камышеваха-Барвенково-Близнецы-Лозовая), из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель Киевской области в Киев.
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политика, украина, признание днр и лнр в россии
10:31 10.03.2022 (обновлено: 11:12 10.03.2022)
 
Вице-премьер Украины заявила об открытии новых гуманитарных коридоров

Вице-премьер Украины Верещук заявила об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Ирина Верещук
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила об открытии новых гуманитарных коридоров.
"Мы открываем гуманитарные коридоры по следующим маршрутам: из города Тростянец в направлении города Полтава (Тростянец-Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава)... Из Краснополья в направлении города Полтава (Краснополье-Верхняя Сыроватка-Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава)... Из города Сумы в направлении города Полтавы (Сумы-Голубовка-Ольшана-Недригайлов-Коровинцы-Ромны-Андрияшевка-Лохвица-Лубны-Полтава)", - сказала она в видеообращении.
Также, по словам вице-премьера, гумкоридоры открываются из Мариуполя Донецкой области в направлении города Запорожье (Мариуполь-Портовское-Мангуш-в обход Никольское-Республика-Розовка-Бельмак-Пологи-Орехов-Запорожье). Из Волновахи Донецкой области в направлении города Покровск (Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кирилловка-Угледар-Покровск), из города Изюм Харьковской области в город Лозовая Харьковской области (Изюм-Малая Камышеваха-Барвенково-Близнецы-Лозовая), из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель Киевской области в Киев.
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