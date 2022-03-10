https://ria.ru/20220310/ukraina-1777413094.html
Санкции не помогут разрешить украинский кризис, заявили в Пекине
Санкции не помогут разрешить украинский кризис, заявили в Пекине - РИА Новости, 10.03.2022
Санкции не помогут разрешить украинский кризис, заявили в Пекине
Санкции не только не решают проблемы, но и создают новые, санкционным давлением не решить украинский кризис, заявил на брифинге в четверг официальный... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:21
2022-03-10T10:21
2022-03-10T11:06
санкции в отношении россии
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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мид кнр
украина
ситуация в днр и лнр
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ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Санкции не только не решают проблемы, но и создают новые, санкционным давлением не решить украинский кризис, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Я хочу подчеркнуть, что санкции не помогут решить украинский вопрос. Время давно доказало, что санкции не только не решают проблемы, но и создают новые, которые не только приведут к взаимному проигрышу и множественным экономическим потерям, но и помешают процессу политического урегулирования", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь подчеркнул, что в рамках своих отношений с Россией США не должны вводить санкции в отношении китайских компаний и частных лиц, а также не должны наносить ущерб законным правам и интересам Китая, иначе Пекин ответит "твердо и решительно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777357283.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, китай, мид кнр, украина, ситуация в днр и лнр
10:21 10.03.2022 (обновлено: 11:06 10.03.2022)
Санкции не помогут разрешить украинский кризис, заявили в Пекине
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: санкции не помогут разрешить украинский кризис
ПЕКИН, 10 мар - РИА Новости. Санкции не только не решают проблемы, но и создают новые, санкционным давлением не решить украинский кризис, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Я хочу подчеркнуть, что санкции не помогут решить украинский вопрос. Время давно доказало, что санкции не только не решают проблемы, но и создают новые, которые не только приведут к взаимному проигрышу и множественным экономическим потерям, но и помешают процессу политического урегулирования", - сказал дипломат.
Чжао Лицзянь подчеркнул, что в рамках своих отношений с Россией США не должны вводить санкции в отношении китайских компаний и частных лиц, а также не должны наносить ущерб законным правам и интересам Китая, иначе Пекин ответит "твердо и решительно".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.