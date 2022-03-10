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Эксперты предупредили о радикализме желающих воевать на Украине наемников
Эксперты предупредили о радикализме желающих воевать на Украине наемников - РИА Новости, 10.03.2022
Эксперты предупредили о радикализме желающих воевать на Украине наемников
Западные эксперты опасаются, что "добровольцы", желающие участвовать в боевых действиях на Украине, могут стать опасными по возвращении, передает агентство... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:54
2022-03-10T09:57
в мире
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сша
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Западные эксперты опасаются, что "добровольцы", желающие участвовать в боевых действиях на Украине, могут стать опасными по возвращении, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.По данным источников агентства и опрошенных им экспертов, некоторые из потенциальных наемников могут быть сторонниками радикальных идей - превосходства белой расы. Впоследствии они могут стать еще более радикальными и после участия в боевых действиях на Украине будут представлять большую опасность по возвращении домой."Это мужчины, которые хотят приключений, чувства значимости и возращения к риторике Второй мировой войны", - заявила агентству директор Международного центра изучения насильственного экстремизма Энн Спекхард.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777409213.html
россия
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, сша
09:54 10.03.2022 (обновлено: 09:57 10.03.2022)
 
Эксперты предупредили о радикализме желающих воевать на Украине наемников

AP: желающие воевать на Украине западные "добровольцы" могут быть опасны по возвращении

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ под Киевом
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ под Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Западные эксперты опасаются, что "добровольцы", желающие участвовать в боевых действиях на Украине, могут стать опасными по возвращении, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным источников агентства и опрошенных им экспертов, некоторые из потенциальных наемников могут быть сторонниками радикальных идей - превосходства белой расы. Впоследствии они могут стать еще более радикальными и после участия в боевых действиях на Украине будут представлять большую опасность по возвращении домой.
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"Это мужчины, которые хотят приключений, чувства значимости и возращения к риторике Второй мировой войны", - заявила агентству директор Международного центра изучения насильственного экстремизма Энн Спекхард.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир ПутинСША
 
 
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