09:51 10.03.2022 (обновлено: 10:58 10.03.2022)
Посольство Украины рассказало, как американцев набирают воевать с Россией
Атташе Кременецкий: около ста американцев прошли отбор для участия в боях на Украине
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon TaylorАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Около 100 граждан США прошли отбор для участия в военных действиях на Украине, заявил военный атташе представительства Киева в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий.
"На данный момент около 100 американских граждан прошли отбор. Среди них ветераны войн в Ираке и Афганистане, имеющие опыт участия в сражениях, а также пилоты вертолетов", — приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.
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По словам Кременецкого, с начала операции около шести тысяч человек интересовались возможностью в качестве добровольцев отправиться на Украину, "подавляющее большинство" из них — американцы.
Он добавил, что половина из них была быстро отклонена и даже не дошла до собеседования по Zoom, так как у них не было необходимого военного опыта, они имели криминальное прошлое или не подходили по другим причинам, таким как возраст. В отношении некоторых посольство не смогло провести адекватную проверку, однако сами методы Кременецкий не раскрыл.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.