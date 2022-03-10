https://ria.ru/20220310/ukraina-1777409213.html

Посольство Украины рассказало, как американцев набирают воевать с Россией

Посольство Украины рассказало, как американцев набирают воевать с Россией - РИА Новости, 10.03.2022

Посольство Украины рассказало, как американцев набирают воевать с Россией

Около 100 граждан США прошли отбор для участия в военных действиях на Украине, заявил военный атташе представительства Киева в Вашингтоне генерал-майор Борис... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:51

2022-03-10T09:51

2022-03-10T10:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

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вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Около 100 граждан США прошли отбор для участия в военных действиях на Украине, заявил военный атташе представительства Киева в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий."На данный момент около 100 американских граждан прошли отбор. Среди них ветераны войн в Ираке и Афганистане, имеющие опыт участия в сражениях, а также пилоты вертолетов", — приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.По словам Кременецкого, с начала операции около шести тысяч человек интересовались возможностью в качестве добровольцев отправиться на Украину, "подавляющее большинство" из них — американцы. Он добавил, что половина из них была быстро отклонена и даже не дошла до собеседования по Zoom, так как у них не было необходимого военного опыта, они имели криминальное прошлое или не подходили по другим причинам, таким как возраст. В отношении некоторых посольство не смогло провести адекватную проверку, однако сами методы Кременецкий не раскрыл.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии