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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777409213.html
Посольство Украины рассказало, как американцев набирают воевать с Россией
Посольство Украины рассказало, как американцев набирают воевать с Россией - РИА Новости, 10.03.2022
Посольство Украины рассказало, как американцев набирают воевать с Россией
Около 100 граждан США прошли отбор для участия в военных действиях на Украине, заявил военный атташе представительства Киева в Вашингтоне генерал-майор Борис... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:51
2022-03-10T10:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Около 100 граждан США прошли отбор для участия в военных действиях на Украине, заявил военный атташе представительства Киева в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий."На данный момент около 100 американских граждан прошли отбор. Среди них ветераны войн в Ираке и Афганистане, имеющие опыт участия в сражениях, а также пилоты вертолетов", — приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.По словам Кременецкого, с начала операции около шести тысяч человек интересовались возможностью в качестве добровольцев отправиться на Украину, "подавляющее большинство" из них — американцы. Он добавил, что половина из них была быстро отклонена и даже не дошла до собеседования по Zoom, так как у них не было необходимого военного опыта, они имели криминальное прошлое или не подходили по другим причинам, таким как возраст. В отношении некоторых посольство не смогло провести адекватную проверку, однако сами методы Кременецкий не раскрыл.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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в мире, россия, сша, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
09:51 10.03.2022 (обновлено: 10:58 10.03.2022)
 
Посольство Украины рассказало, как американцев набирают воевать с Россией

Атташе Кременецкий: около ста американцев прошли отбор для участия в боях на Украине

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon TaylorАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon Taylor
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Около 100 граждан США прошли отбор для участия в военных действиях на Украине, заявил военный атташе представительства Киева в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий.
"На данный момент около 100 американских граждан прошли отбор. Среди них ветераны войн в Ираке и Афганистане, имеющие опыт участия в сражениях, а также пилоты вертолетов", — приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.
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По словам Кременецкого, с начала операции около шести тысяч человек интересовались возможностью в качестве добровольцев отправиться на Украину, "подавляющее большинство" из них — американцы.
Он добавил, что половина из них была быстро отклонена и даже не дошла до собеседования по Zoom, так как у них не было необходимого военного опыта, они имели криминальное прошлое или не подходили по другим причинам, таким как возраст. В отношении некоторых посольство не смогло провести адекватную проверку, однако сами методы Кременецкий не раскрыл.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
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