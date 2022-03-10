https://ria.ru/20220310/ukraina-1777408259.html

Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука

Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука - РИА Новости, 10.03.2022

Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука

Оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство главы политсовета партии... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:41

2022-03-10T09:41

2022-03-10T11:08

в мире

украина

илья кива

виктор медведчук

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука."Поклад планировал убийство Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ", — написал Кива в Telegram-канале.По его словам, Поклад входит в группу депутата Юрия Бойко, "недавно совершившего захват руководства партии ОПЗЖ".Кива также добавил, что нынешний глава украинской контрразведки причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.Первый глава ДНР погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Власти республики признали случившееся терактом. В мае 2019 года Денис Пушилин заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.

https://ria.ru/20180930/1529666504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, илья кива, виктор медведчук