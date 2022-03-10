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Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука
Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука - РИА Новости, 10.03.2022
Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука
Оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство главы политсовета партии... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T09:41
2022-03-10T11:08
в мире
украина
илья кива
виктор медведчук
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука."Поклад планировал убийство Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ", — написал Кива в Telegram-канале.По его словам, Поклад входит в группу депутата Юрия Бойко, "недавно совершившего захват руководства партии ОПЗЖ".Кива также добавил, что нынешний глава украинской контрразведки причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.Первый глава ДНР погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Власти республики признали случившееся терактом. В мае 2019 года Денис Пушилин заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.
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в мире, украина, илья кива, виктор медведчук
09:41 10.03.2022 (обновлено: 11:08 10.03.2022)
 
Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука

Депутат Рады Кива: начальник контрразведки Украины планировал убийство Медведчука

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
"Поклад планировал убийство Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ", — написал Кива в Telegram-канале.
По его словам, Поклад входит в группу депутата Юрия Бойко, "недавно совершившего захват руководства партии ОПЗЖ".
Кива также добавил, что нынешний глава украинской контрразведки причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.
Первый глава ДНР погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Власти республики признали случившееся терактом. В мае 2019 года Денис Пушилин заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.
Опубликовано видео момента гибели Захарченко
30 сентября 2018, 20:43
Опубликовано видео взрыва, в результате которого погиб Захарченко‍На кадрах видно, как глава ДНР заходит в кафе "Сепар" в центре Донецка, и через несколько секунд раздается взрыв.
 
В миреУкраинаИлья КиваВиктор Медведчук
 
 
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