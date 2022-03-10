09:41 10.03.2022 (обновлено: 11:08 10.03.2022)
Депутат Рады Кива рассказал о планах Киева убить Медведчука
Депутат Рады Кива: начальник контрразведки Украины планировал убийство Медведчука
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что начальник контрразведки Украины Александр Поклад планировал убийство главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
"Поклад планировал убийство Виктора Медведчука, лидера ОПЗЖ", — написал Кива в Telegram-канале.
По его словам, Поклад входит в группу депутата Юрия Бойко, "недавно совершившего захват руководства партии ОПЗЖ".
Кива также добавил, что нынешний глава украинской контрразведки причастен к убийству экс-главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.
Первый глава ДНР погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Власти республики признали случившееся терактом. В мае 2019 года Денис Пушилин заявил о задержании одной из групп, возможно, причастной к убийству Захарченко. По его словам, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства, среди последних есть высокопоставленные граждане Украины и других стран. Служба безопасности Украины в июле 2020 года сообщила, что задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, которого представители ДНР обвиняли в убийстве бывшего лидера республики.