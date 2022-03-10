https://ria.ru/20220310/ukraina-1777404413.html

Украинский посол рассказал, какую военную помощь ждет Киев от Берлина

Украинский посол рассказал, какую военную помощь ждет Киев от Берлина - РИА Новости, 10.03.2022

Украинский посол рассказал, какую военную помощь ждет Киев от Берлина

Предприятия оборонной промышленности ФРГ представили министерству обороны Германии 60-страничный список с предложениями военной помощи Украине, заявил... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T09:09

2022-03-10T09:09

2022-03-10T09:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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андрей мельник

германия

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Предприятия оборонной промышленности ФРГ представили министерству обороны Германии 60-страничный список с предложениями военной помощи Украине, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник.Как отмечает агентство, в основу предложений лег "список пожеланий", который украинский посол выдвинул в начале февраля: системы ПВО с радиусом действия 70 километров, оборудование для разминирования, рации, радиолокационные системы, приборы ночного видения, санитарный транспорт.Берлин еще не принял решение о поставке Киеву 2700 зенитных ракет "Стрела", заявил в интервью посол Украины в Германии Андрей Мельник."Эти системы вооружений действительно очень срочно необходимы", - добавил посол.Ранее сообщалось, что Германия одобрила поставку 2700 зенитных ракет "Стрела" производства ГДР. Издание Spiegel позже сообщило, что около четверти предназначенных для поставки на Украину зенитных ракет "Стрела" непригодны для использования, часть их сильно устарела, теперь правительство ФРГ вынуждено "идти на попятную". По данным издания, максимум 2000 ракет из этой партии могут быть применены.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, андрей мельник, германия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс