https://ria.ru/20220310/ugroza-1777548256.html

В РПЦ считают угрозу клиру УПЦ реальной, сообщил источник

В РПЦ считают угрозу клиру УПЦ реальной, сообщил источник - РИА Новости, 10.03.2022

В РПЦ считают угрозу клиру УПЦ реальной, сообщил источник

Более 27 храмов и монастырей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было захвачено вооруженными людьми в последние дни, в Русской православной церкви РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T19:24

2022-03-10T19:24

2022-03-10T19:24

религия

русская православная церковь

украинская православная церковь

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Более 27 храмов и монастырей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) было захвачено вооруженными людьми в последние дни, в Русской православной церкви (РПЦ) считают угрозу в адрес клириков и монашествующих реальной, заявил РИА Новости источник в Московской патриархии, комментируя сообщение территориальной обороны ДНР о планирующемся убийстве украинскими националистами священников в Никольском.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что националисты планируют убить священнослужителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в селе Никольское Волновахского района."В эти дни действительно усилилось давление на УПЦ, более 27 храмов и монастырей захвачено вооруженными людьми. К счастью, никого не убили. Но угроза выглядит вполне реальной", - сообщил собеседник агентства.В 2001 году, согласно информации на сайте Московской патриархии, Свято-Николаевской сестринской общине села Никольское был дан статус монастыря, в 2002 году был зарегистрирован Свято-Васильевский мужской монастырь. Основателем и настоятелем Николо-Васильевского монастыря был знаменитый схиархимандрит Зосима (Сокур). Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 2009 году посетил монастырь, совершив в нем малое освящение Успенского собора - копии одноименного собора в Московском Кремле.Районный центр Волноваха имеет стратегическое значение. Он находится на автодороге, связывающей Донецк с Мариуполем, вторым по величине городом ДНР, который пытаются взять под контроль вооруженные силы республики. В Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей, 5 марта погиб Владимир Жога, командир батальона "Спарта", одного из наиболее известных подразделений ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220303/tserkov-1776297556.html

https://ria.ru/20220222/kanonicheskaya-1774433607.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

русская православная церковь, украинская православная церковь, московская патриархия, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр