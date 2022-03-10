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Трамп предупредил о возможности Третьей мировой войны
Трамп предупредил о возможности Третьей мировой войны - РИА Новости, 10.03.2022
Трамп предупредил о возможности Третьей мировой войны
Экс-президент США Дональд Трамп в подкасте Full Send Podcast не исключил возможности Третьей мировой войны и считает вероятность ядерной войны "серьезной... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T02:14
2022-03-10T02:14
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы рф
оон
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в подкасте Full Send Podcast не исключил возможности Третьей мировой войны и считает вероятность ядерной войны "серьезной угрозой" из-за того, что США "больше не уважают"."Думаю, это серьезная (угроза)", — сказал Трамп.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220310/opasnost-1777386808.html
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владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, оон, в мире, сша, дональд трамп, вашингтон
02:14 10.03.2022
 
Трамп предупредил о возможности Третьей мировой войны

Трамп предупредил о возможности Третьей мировой войны и "серьезности" ядерной угрозы

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных кругов США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в подкасте Full Send Podcast не исключил возможности Третьей мировой войны и считает вероятность ядерной войны "серьезной угрозой" из-за того, что США "больше не уважают".

"Да, шанс Третьей мировой войны существует и это потому, что нашу страну больше не уважают", — сказал Трамп. Отвечая на вопрос собеседника о том, стоит ли на фоне ситуации на Украине простым американцам бояться ядерной войны, бывший президент США сказал: "да, вы должны бояться (этого), потому что страной (США) руководят некомпетентные люди".

"Думаю, это серьезная (угроза)", — сказал Трамп.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.
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Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
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США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать
 
Владимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФООНВ миреСШАДональд ТрампВашингтон
 
 
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