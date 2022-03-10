https://ria.ru/20220310/udobreniya-1777539423.html

Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке

Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке - РИА Новости, 10.03.2022

Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке

Ситуация с ценами на минеральные удобрения на мировом рынке и до введения санкций в отношении РФ была сложная; цены вырастут еще сильнее, если западные страны... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:36

2022-03-10T18:36

2022-03-10T18:36

экономика

россия

владимир путин

белоруссия

украина

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ситуация с ценами на минеральные удобрения на мировом рынке и до введения санкций в отношении РФ была сложная; цены вырастут еще сильнее, если западные страны продолжат создавать проблемы для поставок российской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина."Удобрения, чрезвычайно острая ситуация складывается в мире. Еще до всяких событий, связанных с Украиной, она и без того сложная была, сейчас она усугубляется, потому что Россия, и кстати Белоруссия, являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки и если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, они еще больше вырастут", - сказал Путин.Он отметил, что рост цен на удобрения приведет к увеличению стоимость конечного продукта - продуктов питания.

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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белоруссия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, владимир путин, белоруссия, украина