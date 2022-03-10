https://ria.ru/20220310/udobreniya-1777539423.html
Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке
Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке - РИА Новости, 10.03.2022
Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке
Ситуация с ценами на минеральные удобрения на мировом рынке и до введения санкций в отношении РФ была сложная; цены вырастут еще сильнее, если западные страны... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:36
2022-03-10T18:36
2022-03-10T18:36
экономика
россия
владимир путин
белоруссия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564109473_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f203052db0f62f7a5e1cde2e69770b97.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ситуация с ценами на минеральные удобрения на мировом рынке и до введения санкций в отношении РФ была сложная; цены вырастут еще сильнее, если западные страны продолжат создавать проблемы для поставок российской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина."Удобрения, чрезвычайно острая ситуация складывается в мире. Еще до всяких событий, связанных с Украиной, она и без того сложная была, сейчас она усугубляется, потому что Россия, и кстати Белоруссия, являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки и если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, они еще больше вырастут", - сказал Путин.Он отметил, что рост цен на удобрения приведет к увеличению стоимость конечного продукта - продуктов питания.
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
россия
белоруссия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564109473_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc8da2afda6baabb20f39441be191188.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, белоруссия, украина
Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке
Путин: цены на удобрения в мире вырастут, если Запад создаст проблемы России при поставках