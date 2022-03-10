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Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке
Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке - РИА Новости, 10.03.2022
Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке
Ситуация с ценами на минеральные удобрения на мировом рынке и до введения санкций в отношении РФ была сложная; цены вырастут еще сильнее, если западные страны... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:36
2022-03-10T18:36
экономика
россия
владимир путин
белоруссия
украина
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ситуация с ценами на минеральные удобрения на мировом рынке и до введения санкций в отношении РФ была сложная; цены вырастут еще сильнее, если западные страны продолжат создавать проблемы для поставок российской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина."Удобрения, чрезвычайно острая ситуация складывается в мире. Еще до всяких событий, связанных с Украиной, она и без того сложная была, сейчас она усугубляется, потому что Россия, и кстати Белоруссия, являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки и если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, они еще больше вырастут", - сказал Путин.Он отметил, что рост цен на удобрения приведет к увеличению стоимость конечного продукта - продуктов питания.
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экономика, россия, владимир путин, белоруссия, украина
18:36 10.03.2022
 
Путин заявил о сложной ситуации с ценами на удобрения на мировом рынке

Путин: цены на удобрения в мире вырастут, если Запад создаст проблемы России при поставках

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ситуация с ценами на минеральные удобрения на мировом рынке и до введения санкций в отношении РФ была сложная; цены вырастут еще сильнее, если западные страны продолжат создавать проблемы для поставок российской продукции, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина.
"Удобрения, чрезвычайно острая ситуация складывается в мире. Еще до всяких событий, связанных с Украиной, она и без того сложная была, сейчас она усугубляется, потому что Россия, и кстати Белоруссия, являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки и если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, они еще больше вырастут", - сказал Путин.
Он отметил, что рост цен на удобрения приведет к увеличению стоимость конечного продукта - продуктов питания.
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