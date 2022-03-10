https://ria.ru/20220310/udobreniya-1777525822.html

Путин: рост цен на удобрения скажется на решении гуманитарных проблем

Путин: рост цен на удобрения скажется на решении гуманитарных проблем - РИА Новости, 10.03.2022

Путин: рост цен на удобрения скажется на решении гуманитарных проблем

Рост цен на удобрения на мировом рынке скажется на решении гуманитарных проблем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:42

2022-03-10T17:42

2022-03-10T18:28

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рост цен на удобрения на мировом рынке скажется на решении гуманитарных проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что Россия готова поставлять минеральные удобрения на экспорт и отметил, что с теми странами, которые ведут себя дружественно по отношению к России, есть определенные договоренности о безусловном обеспечении их потребностей в минеральных удобрениях. "В этом заинтересованы и наши поставщики, и те страны о которых я сейчас сказал", - указал Путин.Президент также обратился к членами кабмина обеспечить эти договоренности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации на Украине ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза и причины для их введения трудно обосновать логически.

https://ria.ru/20220310/resursy-1777519835.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, в мире, экономика, россия