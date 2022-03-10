https://ria.ru/20220310/uborka-1777526997.html

Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля

Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля - РИА Новости, 10.03.2022

Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля, а традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля,... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:45

2022-03-10T17:45

2022-03-10T17:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля, а традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин."Основная задача месячника благоустройства – привести в порядок все без исключения городские объекты: начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов", - сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.Коммунальные службы завершат вывоз остатков снега, проведут очистку городских и внутридворовых территорий, приведут в порядок газоны, удалят сухостой, отремонтируют и окрасят элементы детских и спортивных площадок, малые архитектурные формы. Также запланированы промывка и текущий ремонт цоколей, фасадов, входных групп, лестниц и других конструктивных элементов жилых домов."На объектах дорожно-транспортной инфраструктуры промоют информационные знаки и дорожные щиты, обновят дорожную разметку, приступят к текущему ремонту дорог.Специалисты промоют инженерные сооружения – транспортные тоннели, эстакады, мосты, подземные и надземные пешеходные переходы, и объекты монументального искусства. Подготовят к сезону столичные фонтаны, а набережные и причалы – к открытию речной навигации", - рассказали в пресс-службе.Кроме того, на объектах энергоснабжения приведут в порядок центральные тепловые и трансформаторные подстанции, газорегуляторные пункты, вентиляционные шахты коллекторов, промоют и покрасят элементы наружного освещения. На территориях организаций и предприятий отремонтируют и покрасят ограждения, почистят витрины, займутся объектами гаражно-стояночного хозяйства.Информация о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в местных СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же можно будет узнать контакты ответственных за организацию работ.Также отмечается, что для организации и проведения работ создан Городской штаб под руководством заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

https://realty.ria.ru/20211028/chistota-1756470305.html

https://ria.ru/20220309/blagoustroystvo-1777215805.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва, сергей собянин