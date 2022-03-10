https://ria.ru/20220310/uborka-1777526997.html
Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля
Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля - РИА Новости, 10.03.2022
Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля
Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля, а традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля,... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:45
2022-03-10T17:45
2022-03-10T17:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c4b19a321a898d821c4ef0448f08f3c0.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля, а традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин."Основная задача месячника благоустройства – привести в порядок все без исключения городские объекты: начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов", - сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.Коммунальные службы завершат вывоз остатков снега, проведут очистку городских и внутридворовых территорий, приведут в порядок газоны, удалят сухостой, отремонтируют и окрасят элементы детских и спортивных площадок, малые архитектурные формы. Также запланированы промывка и текущий ремонт цоколей, фасадов, входных групп, лестниц и других конструктивных элементов жилых домов."На объектах дорожно-транспортной инфраструктуры промоют информационные знаки и дорожные щиты, обновят дорожную разметку, приступят к текущему ремонту дорог.Специалисты промоют инженерные сооружения – транспортные тоннели, эстакады, мосты, подземные и надземные пешеходные переходы, и объекты монументального искусства. Подготовят к сезону столичные фонтаны, а набережные и причалы – к открытию речной навигации", - рассказали в пресс-службе.Кроме того, на объектах энергоснабжения приведут в порядок центральные тепловые и трансформаторные подстанции, газорегуляторные пункты, вентиляционные шахты коллекторов, промоют и покрасят элементы наружного освещения. На территориях организаций и предприятий отремонтируют и покрасят ограждения, почистят витрины, займутся объектами гаражно-стояночного хозяйства.Информация о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в местных СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же можно будет узнать контакты ответственных за организацию работ.Также отмечается, что для организации и проведения работ создан Городской штаб под руководством заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
https://realty.ria.ru/20211028/chistota-1756470305.html
https://ria.ru/20220309/blagoustroystvo-1777215805.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_9af017626993103de2ffb6ae99a772d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва, сергей собянин
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля, а традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля, соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Основная задача месячника благоустройства – привести в порядок все без исключения городские объекты: начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов", - сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Коммунальные службы завершат вывоз остатков снега, проведут очистку городских и внутридворовых территорий, приведут в порядок газоны, удалят сухостой, отремонтируют и окрасят элементы детских и спортивных площадок, малые архитектурные формы. Также запланированы промывка и текущий ремонт цоколей, фасадов, входных групп, лестниц и других конструктивных элементов жилых домов.
"На объектах дорожно-транспортной инфраструктуры промоют информационные знаки и дорожные щиты, обновят дорожную разметку, приступят к текущему ремонту дорог.
Специалисты промоют инженерные сооружения – транспортные тоннели, эстакады, мосты, подземные и надземные пешеходные переходы, и объекты монументального искусства. Подготовят к сезону столичные фонтаны, а набережные и причалы – к открытию речной навигации", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, на объектах энергоснабжения приведут в порядок центральные тепловые и трансформаторные подстанции, газорегуляторные пункты, вентиляционные шахты коллекторов, промоют и покрасят элементы наружного освещения. На территориях организаций и предприятий отремонтируют и покрасят ограждения, почистят витрины, займутся объектами гаражно-стояночного хозяйства.
"На традиционный субботник приглашаются школьники, студенты, сотрудники предприятий и все москвичи, которые хотят принять участие в уборке и благоустройстве родного города. Участники субботника будут работать в парках и дворах, на территориях объектов социальной сферы – убирать мусор с газонов, собирать прошлогоднюю листву, обустраивать цветочные клумбы, а также принимать участие в высадке деревьев и кустарников. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь", - рассказали в пресс-службе.
Информация о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в местных СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же можно будет узнать контакты ответственных за организацию работ.
Также отмечается, что для организации и проведения работ создан Городской штаб под руководством заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова
.