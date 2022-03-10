https://ria.ru/20220310/ubezhische-1777483112.html
В Госдуму внесли проект о политубежище из-за преследования за русский язык
В Госдуму внесли проект о политубежище из-за преследования за русский язык - РИА Новости, 10.03.2022
В Госдуму внесли проект о политубежище из-за преследования за русский язык
Депутаты от фракции "Справедливая Россия — за правду" во главе с руководителем Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о возможности получить... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T15:08
2022-03-10T15:08
2022-03-10T16:13
политика
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия — за правду" во главе с руководителем Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о возможности получить политическое убежище тем, кто подвергается притеснениямя из-за русского языка."Политическое убежище предоставляется также лицам, ищущим убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или в стране своего обычного местожительства за оказание поддержки и популяризацию русского языка или культуры народов России", — отмечается в пояснительной записке.Как уточняется в документе, соотечественники или единомышленники, выражающие поддержку России за рубежом, подвергаются дискредитации."В противном случае им отказывают в праве на работу, социальные выплаты, мирную жизнь, а в худшем случае они подвергаются в стране жительства и нахождения политическим гонениям", — говорится в тексте.После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз и США закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.
https://ria.ru/20220214/russkiy-1772748700.html
https://ria.ru/20220310/medvedev-1777474605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", россия
15:08 10.03.2022 (обновлено: 16:13 10.03.2022)
В Госдуму внесли проект о политубежище из-за преследования за русский язык
Эсеры внесли в Госдуму проект о политубежище из-за преследования за русский язык
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутаты от фракции "Справедливая Россия — за правду" во главе с руководителем Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект о возможности получить политическое убежище тем, кто подвергается притеснениямя из-за русского языка.
"Политическое убежище предоставляется также лицам, ищущим убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или в стране своего обычного местожительства за оказание поддержки и популяризацию русского языка или культуры народов России", — отмечается в пояснительной записке.
Как уточняется в документе, соотечественники или единомышленники, выражающие поддержку России
за рубежом, подвергаются дискредитации.
"В противном случае им отказывают в праве на работу, социальные выплаты, мирную жизнь, а в худшем случае они подвергаются в стране жительства и нахождения политическим гонениям", — говорится в тексте.
После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2
". Евросоюз
и США
закрыли небо для российских самолетов. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.