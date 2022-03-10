https://ria.ru/20220310/tury-1777464822.html

Эксперты сообщили о резком падении продаж зарубежных туров

Эксперты сообщили о резком падении продаж зарубежных туров - РИА Новости, 10.03.2022

Эксперты сообщили о резком падении продаж зарубежных туров

По данным туроператоров, продажи путевок по зарубежным направлениям снизились почти на 70 процентов за последнюю неделю, сообщает АТОР. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:09

2022-03-10T17:09

2022-03-10T17:09

туризм

новости - туризм

россия

сочи

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

оаэ

турция

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. По данным туроператоров, продажи путевок по зарубежным направлениям снизились почти на 70 процентов за последнюю неделю, сообщает АТОР.Причина — геополитический кризис, который повлек за собой приостановку авиасообщения и падение курса рубля, поясняют эксперты.На данный момент на первом месте предпраздничных мартовских и текущих продаж — Россия (24 процента от всех купленных туров). Чаще всего путешественники бронируют отели на юге страны, преимущественно в Сочи. Также в топ вошли Египет, Турция и ОАЭ.Уточняется, что средний чек на поездки по РФ составляет около 36 тысяч рублей с человека с перелетом. Съездить за границу значительно дороже: путевка в Египет обходится почти в 100 тысяч рублей, в ОАЭ — в 275 тысяч.

https://ria.ru/20220310/aviabilety-1777433956.html

россия

сочи

египет

оаэ

турция

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, сочи, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), оаэ, турция, туризм, туристы