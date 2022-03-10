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Туризм
https://ria.ru/20220310/turoperatory-1777500396.html
Туроператоры вывезли из-за границы большую часть россиян
Туроператоры вывезли из-за границы большую часть россиян - РИА Новости, 10.03.2022
Туроператоры вывезли из-за границы большую часть россиян
Туроператоры вывезли большую часть россиян из-за границы, потребуется еще около шести дней, чтобы вернуть остальных, рассказали РИА Новости представители... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:38
2022-03-10T18:38
туризм
новости - туризм
аэрофлот
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azur air
мексика
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гоа
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Туроператоры вывезли большую часть россиян из-за границы, потребуется еще около шести дней, чтобы вернуть остальных, рассказали РИА Новости представители отрасли."За вчерашний день, к примеру, мы вернули более трех тысяч туристов из следующих стран: Куба, Доминикана, Мальдивы, Египет, Турция, ОАЭ, Шри-Ланка, Сейшелы. За вчера наибольшее количество рейсов было из Египта, также мы завершили вывоз отдыхающих из Кубы и Мексики", — сообщили в пресс-службе Anex Tour.В "Интуристе" уже закончили с возвращением россиян на родину из Болгарии и Венгрии."Тем, кто путешествовал по нашей линии на самолетах "Аэрофлота" на Кубу, в Доминикану или в Мексику, помогаем с пересадкой на вывозные рейсы Azur Air, — добавили в компании. — Всем отдыхавшим в Турции, на побережье и в Стамбуле, предложено вернуться как на Azur Air из Антальи, так и на доступных региональных рейсах в Сочи и Минеральные Воды авиакомпанией Azimut", — сказали в туроператоре.По данным пресс-службы "Интуриста", сейчас больше всего отдыхающих по их линии находится в Египте. "Ориентировочно 16 марта вывоз будет завершен", – уточнили в компании.Есть и туроператоры, которые уже полностью закончили возвращение клиентов из популярных стран — это "Библио-Глобус" и Pegas Touristik. Суммарно за последнюю неделю обе компании вывезли 27 тысяч россиян.
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html
https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html
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новости - туризм, аэрофлот, azimut, azur air, мексика, египет, гоа, туристы, туризм, турция, доминикана, куба
18:38 10.03.2022
 
Туроператоры вывезли из-за границы большую часть россиян

Эксперты: чтобы вернуть всех российских туристов домой, потребуется еще шесть дней

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры поднимаются по трапу на борт самолета в аэропорту Домодедово в Москве
Пассажиры поднимаются по трапу на борт самолета в аэропорту Домодедово в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Туроператоры вывезли большую часть россиян из-за границы, потребуется еще около шести дней, чтобы вернуть остальных, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"За вчерашний день, к примеру, мы вернули более трех тысяч туристов из следующих стран: Куба, Доминикана, Мальдивы, Египет, Турция, ОАЭ, Шри-Ланка, Сейшелы. За вчера наибольшее количество рейсов было из Египта, также мы завершили вывоз отдыхающих из Кубы и Мексики", — сообщили в пресс-службе Anex Tour.
В "Интуристе" уже закончили с возвращением россиян на родину из Болгарии и Венгрии.
"Тем, кто путешествовал по нашей линии на самолетах "Аэрофлота" на Кубу, в Доминикану или в Мексику, помогаем с пересадкой на вывозные рейсы Azur Air, — добавили в компании. — Всем отдыхавшим в Турции, на побережье и в Стамбуле, предложено вернуться как на Azur Air из Антальи, так и на доступных региональных рейсах в Сочи и Минеральные Воды авиакомпанией Azimut", — сказали в туроператоре.
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По данным пресс-службы "Интуриста", сейчас больше всего отдыхающих по их линии находится в Египте. "Ориентировочно 16 марта вывоз будет завершен", – уточнили в компании.
Есть и туроператоры, которые уже полностью закончили возвращение клиентов из популярных стран — это "Библио-Глобус" и Pegas Touristik. Суммарно за последнюю неделю обе компании вывезли 27 тысяч россиян.
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