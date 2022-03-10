https://ria.ru/20220310/turoperatory-1777500396.html

Туроператоры вывезли из-за границы большую часть россиян

Туроператоры вывезли из-за границы большую часть россиян - РИА Новости, 10.03.2022

Туроператоры вывезли из-за границы большую часть россиян

Туроператоры вывезли большую часть россиян из-за границы, потребуется еще около шести дней, чтобы вернуть остальных, рассказали РИА Новости представители... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:38

2022-03-10T18:38

2022-03-10T18:38

туризм

новости - туризм

аэрофлот

azimut

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мексика

египет

гоа

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Туроператоры вывезли большую часть россиян из-за границы, потребуется еще около шести дней, чтобы вернуть остальных, рассказали РИА Новости представители отрасли."За вчерашний день, к примеру, мы вернули более трех тысяч туристов из следующих стран: Куба, Доминикана, Мальдивы, Египет, Турция, ОАЭ, Шри-Ланка, Сейшелы. За вчера наибольшее количество рейсов было из Египта, также мы завершили вывоз отдыхающих из Кубы и Мексики", — сообщили в пресс-службе Anex Tour.В "Интуристе" уже закончили с возвращением россиян на родину из Болгарии и Венгрии."Тем, кто путешествовал по нашей линии на самолетах "Аэрофлота" на Кубу, в Доминикану или в Мексику, помогаем с пересадкой на вывозные рейсы Azur Air, — добавили в компании. — Всем отдыхавшим в Турции, на побережье и в Стамбуле, предложено вернуться как на Azur Air из Антальи, так и на доступных региональных рейсах в Сочи и Минеральные Воды авиакомпанией Azimut", — сказали в туроператоре.По данным пресс-службы "Интуриста", сейчас больше всего отдыхающих по их линии находится в Египте. "Ориентировочно 16 марта вывоз будет завершен", – уточнили в компании.Есть и туроператоры, которые уже полностью закончили возвращение клиентов из популярных стран — это "Библио-Глобус" и Pegas Touristik. Суммарно за последнюю неделю обе компании вывезли 27 тысяч россиян.

https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html

https://ria.ru/20220304/turisty-1776325769.html

мексика

египет

гоа

турция

доминикана

куба

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, аэрофлот, azimut, azur air, мексика, египет, гоа, туристы, туризм, турция, доминикана, куба